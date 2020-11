Banco Mundial aprobó un préstamo USD 500 millones y donó USD 14 millones para atención a refugiados

El directorio del Banco Mundial aprobó un desembolso de USD 500 millones para el Gobierno de Ecuador el martes 24 de noviembre del 2020.

Se trata de recursos de libre disponibilidad que está previsto ingresen en los próximos días a la caja fiscal.

El préstamo es de margen fijo, reembolsable en 11 años y cuenta con un período de gracia de cuatro años.



Los recursos del préstamo brindarán asistencia al Gobierno para mantener el apoyo a las familias más afectadas por la pandemia de covid-19; fortalecer las acciones que permitan eliminar las barreras para el desarrollo del sector privado e impulsar la recuperación económica, y promover la eficiencia del sector público y la sostenibilidad fiscal después de la crisis.



“El apoyo del Banco Mundial es una demostración de la confianza de la comunidad internacional hacia el Ecuador y un reconocimiento al programa económico gubernamental. Ante la crisis originada por la pandemia, son prioridades del Gobierno la protección de los grupos más vulnerables y la reactivación económica del país”, dijo Mauricio Pozo, ministro de Finanzas.

Continuamos apoyando a #Ecuador con más recursos para familias afectadas por la pandemia. Los US$500 millones aprobados hoy por @BancoMundialLAC impulsarán la recuperación económica y el desarrollo del sector público y privado. @Presidencia_Ec @FinanzasEC https://t.co/QiXRDgoHTN — Carlos Felipe Jaramillo (@CF_Jaramillo) November 24, 2020



“Desde el inicio de la pandemia el Banco Mundial ha trabajado muy cerca del Gobierno ecuatoriano, con el objetivo de apoyar los esfuerzos para enfrentar y mitigar los impactos del covid-19. Hemos movilizado nuevos recursos y reestructurado proyectos en implementación para enfocarlos en las nuevas necesidades generadas a raíz de la pandemia”, señaló la directora del Banco Mundial para la región, Marianne Fay.

Hoy, el @BancoMundial aprobó el crédito por US$500 millones y una donación de US$14 millones, debido al buen manejo financiero, para apoyar la reactivación y la protección social. ¡Gracias a la comunidad internacional por la confianza en el camino emprendido! #SembramosFuturo🇪🇨 pic.twitter.com/eDirmgUkmb — Mauricio Pozo (@MauricioPozoEC) November 24, 2020



Además, el ente entregará USD14,1 millones no reembolsables del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés).



Los recursos serán para respaldar al Gobierno en programas de ayuda a refugiados. “Estos recursos son parte del reconocimiento y apoyo a los esfuerzos de Ecuador destinados a la población migrante y refugiada venezolana y a la población ecuatoriana de acogida”, dijo en ente en un comunicado.



Entre enero y octubre del 2020, el Banco Mundial ha aprobado financiamiento por USD 826 millones para el país. Y con esta nueva operación aprobada hoy, el país recibirá USD 1 326 millones del organismo.



El primer préstamo del año por parte del Banco Mundial se dio en abril pasado, cuando se aprobó un préstamo de USD 20 millones para que el Gobierno use el dinero para atender la emergencia por coronavirus.

En mayo, el organismo aprobó USD 500 millones para apoyo presupuestario, con un plazo de 28 años de pago y 11 de gracia.



Además, en esa operación, el Banco Mundial entregó USD 6 millones no reembolsables para que atención a temas de migración y refugiados.

En julio, el organismo aprobó USD 260 millones para que la Corporación Financiera Nacional (CFN) coloque crédito a micro, pequeñas y medianas empresas.



La última operación aprobada fue en septiembre, por USD 40 millones, para mejorar las condiciones de vida y contribuir a la recuperación tras la crisis por la pandemia a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios del país.