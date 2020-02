Avioandes operará desde y hacia Macas con vuelos charters

LEA TAMBIÉN

A partir de este viernes 21 de febrero, la aerolínea Avioandes comenzará a operar entre Quito y Macas mediante vuelos charters contratados por las agencias de viaje. En principio habrá cuatro frecuencias semanales.

Avioandes tiene 12 años operando en el país y mantiene la certificación de la Dirección General de Aviación Civil para vuelos no regulares (charters) desde y hacia varias ciudades. Cuenta con helicópteros y aviones con capacidad para 37 y 75 pasajeros.



El primer vuelo será para el reconocimiento de pista y lo harán en un avión canadiense Bombardiers Dash 202. Los 25 pasajeros -entre la tripulación, técnicos y autoridades- saldrán a las 08:00 desde el aeropuerto de Quito con destino a Macas y Gualaquiza. El retorno está previsto para las 16:00.



Entre Quito y Macas el tiempo de vuelo será de 45 minutos. La empresa aprovechó el feriado que se avecina para hacer conocer los servicios a la colectividad y captar a los turistas que llegarán a Macas por el tradicional Carnaval de la Guayusa y la Canela y a los eventos de otros cantones de Morona Santiago.



Para operar en esta ruta, la aerolínea realizó estudios que confirman que existe demanda de pasajeros de los sectores turístico, agroproductor, eléctrico, minero, instituciones públicas y empresas privadas, explicó el gerente de Avioandes, Pablo Ochoa.



La ruta Quito-Macas está desatendida porque no existen aerolíneas que ofrezcan el servicio regular de pasajeros, dijo Penélope Melo, gerenta comercial de Avioandes. Buscan potenciar y reactivar el aeropuerto Edmundo Carvajal que permanece desolado.



Al momento la pista es utilizada para vuelos domésticos de las empresa de avionetas, dijo el alcalde, Franklin Galarza. "Pero este aeropuerto fue pensado para que se convierta en el enlace para el desarrollo económico y turístico, y contamos con un amplio potencial".



Según el Alcalde, también están invirtiendo en mejorar la imagen de la ciudad a través de la construcción del mirador del río, centro comercial y mercado central, y la reconstrucción del parque central y de la plaza cívica, entre otras obras.



Al momento Avioandes está cerrando los acuerdos con las agencias de viajes que se encargarán de vender los boletos a los pasajeros. A partir de la próxima semana se reactivará el servicio con vuelos los días lunes en la mañana y viernes a las tardes, aún está por definirse la hora.



Ochoa no descartó que de acuerdo con la demanda de pasajeros que tengan las agencias, incrementen los vuelos charter porque además Macas ofrece condiciones meteorológicas favorables.