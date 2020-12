Un año después de la denuncia, trabajadores y extrabajadores de Furukawa rindieron sus testimonios

La audiencia de acción de protección, presentada por 123 extrabajadores y trabajadores de la empresa Furukawa, se realizó este martes 29 de diciembre del 2020 en el Complejo Judicial de Santo Domingo.

Las 123 personas plantearon la acción de protección en diciembre del 2019. Sostienen que en esta compañía productora de fibra de abacá se violaron sus derechos humanos.



La convocatoria se realizó hasta las 17:00, pese a que los demandantes habían solicitado que esta se posponga o que se realice por vías telemáticas, para prevenir posibles contagios de covid-19.



El Comité de Solidaridad 'Furukawa Nunca Más' señaló que pidió que se establezca una nueva fecha y hora, luego de que termine el estado de excepción, pero no recibieron respuesta del juez.



El colectivo considera que la decisión del juez, de llamar a las partes a que comparezcan de forma presencial atentó contra los derechos de salud y de vida de las personas, al exponerlos a contagios.



Alejandra Zambrano, abogada del grupo de trabajadores y extrabajadores, explicó que sus defendidos expusieron sus testimonios sobre abusos de los que supuestamente fueron víctimas dentro de la empresa Furukawa, una firma de capital japonés que opera en Ecuador hace 50 años.



La audiencia se suspendió porque la contraparte, Furukawa, todavía no ha conocido el informe realizado por una perito antropóloga, el documento es parte del proceso y será considerado por el juez.



La abogada indicó que se espera que la continuación del proceso se realice por vía telemática. Todavía no se conoce cuál será la fecha de la nueva convocatoria. “Tenemos todas las pruebas que demuestran la vulneración de derechos. En este caso no puede haber más que una declaración de violación de derechos humanos y constitucionales, esperamos la consecuente reparación”, dijo la abogada.



Freddy Carrión, defensor del Pueblo, también cuestionó que se haya convocado a los participantes de manera presencial, por ello, decidió no comparecer.



Carrión había solicitado previamente que la audiencia se realice de manera telemática.



Samantha Garrido, del área de comunicación del Comité, explicó que acudieron decenas de personas a la audiencia y tuvieron problemas para ingresar, porque había una sola sala. Finalmente, se habilitaron tres salas para todos los asistentes.



Los 123 trabajadores y extrabajadores presentaron el recurso de acción de protección contra Furukawa hace un año. Ellos denuncian que sufrieron abusos sistemáticos, atropellos y vulneraciones en esta empresa.



Luego de que se presentó la denuncia un juez del cantón Santo Domingo, a cargo del caso, se declaró incompetente para llevar la causa, por un supuesto conflicto de índole territorial.



Los demandantes apelaron y el caso volvió al juez de Santo Domingo.



En marzo pasado estaba previsto se lleve a cabo la audiencia, sin embargo, no se dio porque para ese momento no se habían realizado las pericias y otras pruebas que los accionantes solicitaron.



Con la pandemia el proceso se retrasó y recién hoy los demandantes pudieron exponer sus testimonios.