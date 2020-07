La atención de trámites en la Plataforma Financiera de Quito se mantiene

LEA TAMBIÉN

En las plataformas Financiera y Social, ubicadas en Quito, las entidades púbicas están trabajando al 25% de la capacidad.

El detalle fue proporcionado por Verónica Rodríguez, gerente de las Plataformas Gubernamentales.



En el norte, donde se concentran entidades relacionadas con el sector financiero, se reciben alrededor de 700 usuarios al día. Antes de la crisis sanitaria, se recibían a unas 7 000 personas. Para atender, este flujo se cuenta con 1 000 funcionarios.



Mientras tanto, en el sur, en donde se concentran entidades relacionadas con el sector social, laboran 900 personas. En estas dependencias el flujo de usuarios es “regular”.



En ambas plataformas se aplican protocolos de bioseguridad tanto para trabajadores como para usuarios. Y, según Rodríguez, en estas entidades no se han reportado casos de contagios de covid-19.



La atención en estas dependencias es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.



A continuación, se detalla cómo ha estado la atención de varias entidades en la capital:





SRI atiende 840 usuarios cada día en la capital

Desde que se reanudó la atención presencial en Quito, alrededor de 840 contribuyentes han acudido en promedio cada día a las instalaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) para realizar sus trámites. Los servicios que más demanda tienen son la inscripción o actualización de RUC de personas naturales y generación de clave por primera vez.



Para atender a los usuarios, el 25% del personal de esta entidad se encuentra cumpliendo actividades presenciales de forma rotativa. Mientras tanto, los grupos de atención prioritaria y casos de vulnerabilidad se mantienen en la modalidad de teletrabajo.



En total desde el 29 de junio, que se reanudó la atención presencial, hasta el 14 de julio pasado, el SRI ha atendido a cerca de 13 500 contribuyentes en sus diferentes agencias en Quito.



Para la atención de los usuarios, los funcionarios aplican un protocolo y medidas de bioseguridad estrictas. Esto, según el SRI, ha permitido continuar con la atención ininterrumpida.



Incluso la entidad informó que en las instalaciones no se han reportado casos de contagio por covid-19. Aunque la entidad precisó que existen dos funcionarios en Quito con diagnóstico positivo de covid -19, sin embargo, “estos no se presentaron dentro de la institución, por lo que no ha sido necesario activar un cerco epidemiológico”.

Además, el SRI recordó que los servicios que presta esta entidad se encuentran disponibles en la página web www.sri.gob.ec. En este portal, los contribuyentes pueden inscribir, actualizar o suspender su RUC. Para realizar estos trámites se debe contar con un usuario y clave. Esto se puede gestionar también mediante un trámite electrónico, sin necesidad de acercarse a los centros de atención.



De igual manera la recuperación o generación de clave se lo puede realizar en línea o por un trámite electrónico.

BDE atiende en forma virtual



Actualmente, en el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) se encuentran laborando de manera presencial ocho personas, pero sin atención al público, porque los créditos que otorga esta entidad están dirigidos a los gobiernos municipales, provinciales y juntas parroquiales.



Mientras tanto, en la modalidad de teletrabajo se encuentran 313 funcionarios.



En el BDE la demanda de servicios no ha variado durante el tiempo de la emergencia ya que este ente ha creado diferentes facilidades financieras dirigidas a sus clientes para que puedan destinar recursos para la lucha contra la pandemia.



Además, esta entidad precisó que no existen casos positivos producto de haber retomado el trabajo presencial.



BIESS continúa con la atención en oficinas

El gerente del Banco del Afiliado, Diego Burneo, explicó hoy, 16 de julio del 2020, que la atención en el Balcón de Servicios ubicado en la Plataforma Financiera en la capital continúa, bajo estrictas medidas de bioseguridad y distanciamiento.



El Banco había informado días atrás, además, que atenderá con un aforo limitado de 21 personas, de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes.



Para trámites de entrega de documentación física de las solicitudes de préstamos hipotecarios y entrega de certificados, de escrituras y tablas de amortización no se requiere previa cita. Pero se permitirá el ingreso de una sola persona por trámite.



Además, los trámites que no serán atendidos en el Balcón de Servicios de la Plataforma Financiera continuarán gestionándose en la página web y, a través del call center 1800-Biess7 (1800-243777) y de las líneas telefónicas destinadas para Pichincha.