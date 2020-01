230 ataques con luces láser a aviones de Ecuador se han registrado en los últimos tres años

LEA TAMBIÉN

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Ecuador denunció el jueves 30 de enero del 2020 que en los últimos tres años se han registrado 230 ataques con apuntadores láser a aeronaves en las cercanías de aeropuertos en diferentes ciudades del país.

La ciudad donde se ha registrado el mayor número de estos ataques es la costera de Guayaquil, con un 67%, seguida de Quito, con el 21%; Santa Rosa, con el 6,1%; Cuenca, 3%; y Manta, con 2,6%, indicó la DGAC en un comunicado.



La institución resaltó que solo en enero del 2020 se han "recibido 14 reportes" de este tipo de ataques, que también se han registrado en las ciudades de otros países como en Barcelona, Madrid, Santiago de Chile, Chicago, Los Ángeles, Sydney y Miami, entre otras.



"El buen uso del puntero láser no constituye un riesgo sin embargo, en el caso de la aviación, su mal uso pone en riesgo la seguridad de la navegación aérea", aclaró la Dirección General de la Aviación ecuatoriana.



El peligro, añadió la DGAC, se produce cuando la luz láser es apuntada hacia el parabrisas y los cristales de la aeronave, convirtiéndose en una especie de prisma que puede "reflejarse y multiplicarse en la cabina del piloto" y provocar "desorientación, desconcentración y afectación directa de la visión".



La fuente aseguró que esta "mala práctica" de personas es peligrosa, especialmente en las "fases tan delicadas" del despegue del avión o la aproximación a la pista, dado que "pone en peligro no solo a la aeronave sino a los pasajeros a bordo".



A propósito, la DGAC recordó que la Ley de Aviación Civil de Ecuador establece que las personas que "prestan los servicios de atención en tierra a las aeronaves" pueden ser sancionadas con multas de hasta USD 5 000 es por "cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de las aeronaves, los pasajeros, los aeródromos y las instalaciones auxiliares de la navegación".



Las autoridades aeronáuticas de Ecuador no han informado si se han producido sanciones a personas particulares que hayan hecho un mal uso de los apuntadores de luz tipo láser, aunque han hecho un llamamiento para que la población tome conciencia de este tipo de peligros para la seguridad aérea.