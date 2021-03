Diana Atamaint: 'Tenemos seria preocupación por el cumplimiento del calendario electoral'

La campaña electoral de cara al balotaje arrancará este martes 16 de marzo del 2021. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no ha resuelto aún el recurso de apelación que presentó el movimiento Pachakutik, por lo que no se puede proclamar resultados definitivos.

Ese escenario generó la inquietud de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien reconoció que hay incertidumbre por la falta de respuesta del TCE. "Tenemos seria preocupación por el cumplimiento del calendario electoral", aseguró la mañana de este 12 de marzo, en una entrevista con Jimmy Jairala.



"Nosotros no estamos todavía en la posibilidad de proclamar resultados definitivos. Sin embargo, el proceso tiene que seguir con otras actividades. Estamos esperando a lo que el TCE realice en estos días, estos días son cruciales para el país".



Atamaint afirmó que están preparados para actuar de manera inmediata una vez que el TCE dé a conocer su dictamen "fuera cual fuere". "Estamos también trabajando para que ese cumplimiento, dentro de los plazos, no interfiera y no entorpezca el desarrollo de los debates".



El Contencioso Electoral había aceptado a trámite un recurso del candidato presidencial y representante del movimiento indígena, Yaku Pérez, para solicitar otro recuento parcial de votos emitidos durante la primera vuelta de los comicios generales del 7 de febrero pasado. Argumentó inconsistencias en las actas.



De acuerdo con Atamaint, el CNE "está en la obligación" de cumplir con las fechas del calendario electoral, pero admitió que están "en manos del Tribunal Contencioso Electoral".



Para el balotaje virtualmente estarían participando Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC). Atamaint reconoció que al no haber una proclamación definitiva se pondría en peligro la entrega de recursos para el fondo de promoción.