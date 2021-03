Atamaint dice que hay un acuerdo extra oficial para no realizar conteo rápido

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, hizo dos anuncios este 8 de marzo del 2021 respecto a los preparativos de las elecciones que se celebrarán el próximo 11 de abril.

Afirmó que el debate presidencial obligatorio entre los postulantes finalistas Guillermo Lasso (Creo-PSC) y Andrés Arauz (Unes), se desarrollará en Guayaquil. También dijo que no habrá conteo rápido para los resultados del balotaje.



“Nos ha quedado una lección aprendida debido a esta diferencia mínima que existe entre uno y otro candidato; y, por esta vez, tenemos un acuerdo extraoficial, no podría decirlo todavía, de no realizar el conteo rápido por parte del CNE”, advirtió en una entrevista en I99.



Agregó que su opinión es que los 'boca de urna' deberían ser realizada por personas o empresas “por fuera de la institución”. “Eso es lo más adecuado para no generar dudas en el caso de ser la diferencia mínima”.



En el caso del debate obligatorio, Atamaint afirmó que en esta semana se pulirán detalles. “Este evento lo haremos en Guayaquil nuevamente; esperamos que tenga éxito”.



Además, precisó que también se prevé capacitar a los coordinadores de mesa y de recinto para que su trabajo aporte al correcto desarrollo de los comicios.



“También haremos hoy la invitación a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mejorar la logística del manejo de la gente cuando vaya el día de las votaciones para, respetando las medidas de seguridad, podamos tener mayor agilidad”.