2 800 aspirantes a guías carcelarios, tras 500 cupos

Una semana después de que se iniciara el proceso de reclutamiento de nuevos guías penitenciarios en el país, la Dirección de Rehabilitación asegura que hubo 2 800 inscritos que aspiran a ocupar las 500 vacantes para agentes.

La postulación vía ‘online’ concluyó ayer, a las 06:00. Luego, los seleccionados deberán rendir una prueba psicológica.



A través de la plataforma web de Rehabilitación se les notificará el día y la hora que deberán rendir un examen.



Para inscribirse, los aspirantes tuvieron que cumplir con 10 requisitos, entre estos, tener de 20 a 25 años. Los hombres debían medir mínimo 1,68 metros de altura y las mujeres 1,57 m. Además, es necesario tener el título de bachiller, no presentar antecedentes penales, no haber sido destituido de la Policía, de las FF.AA. o de empresas de seguridad.



Este proceso de reclutamiento arrancó en medio de la violencia desatada en los centros de rehabilitación del país.



Hace nueve días, una guía fue baleada en los exteriores de Penitenciaría, en Guayaquil.



La agente fue interceptada por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta.



Le dispararon cuatro veces en la espalda y quedó tendida en el suelo. Luego fue llevada a un hospital. Una de sus compañeras dijo el pasado lunes 12 de agosto de 2019 a este Diario que sigue en terapia intensiva.



El pasado 25 de abril ocurrió otro ataque contra un celador de la cárcel de Guayaquil. Un preso lo apuñaló por la espalda y destrozó su chaleco de protección. El agresor está sentenciado a 25 años por un crimen.



Según las investigaciones, el armado lo apuñaló luego de que el guía no le permitiera recibir la visita conyugal.



Vicente trabaja como celador hace 13 años. Asegura que ha presenciado cómo han apuñalado, baleado y golpeado a sus compañeros de trabajo.



Recuerda un hecho que ocurrió en el 2014, cuando cuatro sospechosos en motos ayudaron a fugarse a dos detenidos que acudían a una diligencia en la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito. Los armados dispararon contra los dos agentes penitenciarios que trasladaban a los presos.



Por eso dice que cuando hay un amotinamiento o un hecho de violencia prefiere no intervenir, para evitar ser atacado.



De hecho, Rehabilitación señala que los 500 nuevos guías penitenciarios se capacitarán en tres escuelas de la Policía.



El nuevo personal empezará a trabajar desde enero del próximo 2019, luego de un proceso de preparación de seis meses. En ese tiempo serán sometidos a una malla curricular con materias relacionadas, por ejemplo, en derechos humanos, leyes, defensa personal, procedimiento de traslado de presos, control de internos en una situación de crisis dentro de las cárceles, etc.



El pasado 22 de julio, un grupo de reclusos tomó como rehenes a tres celadores y a tres cocineros, en la cárcel de Cotopaxi. Los reclusos tenían el rostro cubierto con camisetas y estaban armados con palos.



Ese mismo día se produjo un amotinamiento y fueron asesinados dos detenidos.



Un hecho similar ocurrió en junio del año pasado, en ese mismo centro de rehabilitación. Un agente penitenciario que custodiaba el pabellón de máxima seguridad fue secuestrado durante un amotinamiento. Según el guía, al mediodía apareció un grupo de 15 encapuchados que lo acorralaron en una esquina y le pidieron las llaves de las celdas.



Lo mismo hicieron con dos celadores más, que se encontraban en otros pabellones de máxima seguridad. Los tres fueron encerrados en una celda. Pasaron aislados dos horas hasta que otros compañeros ingresaron al pabellón y controlaron el altercado.



Los nuevos 500 guías reforzarán el trabajo de los 1 519 que trabajan actualmente. Esta contratación es parte de las acciones ejecutadas dentro del estado de excepción al sistema carcelario, que finaliza el viernes.



Otra de las acciones que se han adoptado es la profesionalización del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Esto arrancó el 1 de agosto. Con esa medida pasaron a formar parte del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).



Por eso, hoy a las 10:00, en las instalaciones del ECU-911, se posesionará al primer Comandante de los guías penitenciarios. Se trata de Abdón Villarreal, un agente con 20 años de carrera.