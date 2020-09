Adolescente fue asesinada durante la celebración de sus 15 años en Colombia

LEA TAMBIÉN

En tragedia terminó la fiesta de María Paula Castañeda Callejas, una adolescente colombiana que celebraba sus 15 años cuando recibió un disparo en el rostro que terminó con su vida. Los confusos hechos que condujeron a la muerte de la menor de edad son investigados.

Según informa el medio Infobae, la adolescente cumplió 15 años el pasado 14 de septiembre del 2020, pero su familia no pudo organizar una celebración por su cumpleaños sino hasta el 19 de septiembre pasado. La menor llegó a una vivienda ubicada en el barrio Nueva Castilla en Ibagué (Colombia) a eso de las 17:00, un par de horas después fue asesinada.



De acuerdo con reportes de medios colombianos, un desconocido abordó a la adolescente y le disparó impactándola en el rostro y dejándola tendida en el suelo.



La menor de edad fue trasladada a un centro de salud. Sin embargo, llegó sin signos vitales y los médicos confirmaron que había perdido la vida.



Infobae señala que aún no hay personas capturadas ni sospechosas por el asesinato de la adolescente. Las investigaciones avanzan para tratar de aclarar lo sucedido.



Según relatos de testigos recogidos por medios locales como el portal Alerta Tolima, minutos antes de escucharse el disparo la adolescente tuvo un altercado con otra mujer. Sin embargo otros aseguran que se trató de una bala perdida. La Policía trabaja con estas dos hipótesis.



La víctima no residía en el lugar en el que fue asesinada, llegó hasta allá junto con su hermano que fue quien organizó el festejo por sus 15 años. En declaraciones al diario El Tiempo de Colombia, el hermano sostuvo que "todo sucedió en cuestión de segundos" y aseguró que no esta claro de donde provino el disparo que causó la muerte de la joven.



"Solo escuchamos tiros, no sabemos quién le disparó ni por qué lo hizo", precisó el hermano de la víctima.

Ahora la familia busca ayuda para cubrir los gastos del sepelio que ascienden a USD 521.