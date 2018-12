13 asambleístas dejan sus curules para ir a seccionales

LEA TAMBIÉN

La bancada de Alianza País (AP) pierde fuerza en la Asamblea con la renuncia de por lo menos tres de sus 41 integrantes, para participar en las elecciones seccionales.

Se trata de Jorge Yunda, quien se postulará a la Alcaldía de Quito; Ricardo Zambrano, aspirante a la Prefectura de Manabí, y Sonia Palacios, a la Alcaldía de Baba (Los Ríos).



En lugar de Yunda, cuya candidatura será auspiciada por el movimiento Unión Ecuatoriana, asumirá la alterna Nancy Guamba. Su nombre tuvo mayor relevancia pública a finales de septiembre pasado, cuando se desempeñaba como coordinadora de la cárcel de Chillogallo, en el sur de Quito.



El 24 de ese mes, a ese centro ingresó la entonces legisladora correísta Sofía Espín para visitar a una testigo protegida del caso Balda. Guamba fue separada del cargo por el Ministerio de Justicia.



Cristóbal Lloret, coordinador del grupo correísta, confirmó que ella se sumará a los 29 que defienden a la denominada Revolución Ciudadana y que están en conversaciones para incorporar a por lo menos tres más que ya no comulgan con AP.



“Creo que sin temor a equivocarnos para el siguiente período podríamos convertirnos nuevamente en la primera fuerza política al interior de la Asamblea”, expresó.



Lo dice a pesar de que la organización política que pregonan no está registrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no podrá participar de los comicios seccionales del 24 de marzo próximo.

Durante un conversatorio con la prensa, la propia presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, reconoció el jueves pasado que el mapa político se modificará con las seccionales. Su colega, María José Carrión, evitó hacer comentarios. Semanas atrás, Carrión fue postulada para la Alcaldía de la capital por una rama del oficialismo, pero el tema quedó en el aire.



Asimismo, el puesto de Zambrano será ocupado por Lexi Loor Alcívar. Mientras, el de Palacios, por Juan Francisco Bustamante. Loor también se uniría al grupo correísta.



Cabezas anunció que en enero del próximo año se elegirá a los nuevos coordinadores de la bancada oficialista, con el propósito de hacer “un refrescamiento de los temas a lo interno” del bloque.



“Si a mí me toca dar un paso al costado en la coordinación, no tengo ningún problema”, afirmó Lenín Plaza, uno de los coordinadores de la bancada.



Por su parte, Zambrano, quien además es vicepresidente de AP, reconoció que este movimiento afronta un escenario complejo y que aún no se han reunido con el presidente Lenín Moreno para hablar de las seccionales.



“No es fácil ser candidato en un momento político y económico como el que vive Ecuador, porque incluso habrá pasivos que te endosen y que no los hayas generado como actor, no obstante, las encuestas nos favorecen”, afirmó.



Yunda, en cambio, explicó que él quedó en libertad de decidir su futuro político, en virtud de que no ha tenido ningún acercamiento con la directiva de AP y tampoco ha recibido una propuesta.

Henry Cucalón, coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), cree que la cohesión en su bancada se mantendrá. La próxima semana se reunirán para escoger un perfil a la vocalía que ocupaba Luis Fernando Torres en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



Además de Torres, quien irá de candidato a la Alcaldía de Ambato, renunciará Paola Vintimilla, para ir por la Alcaldía de Quito; Mayra Montaño, para postularse por una concejalía en el Cabildo de Guayaquil; Roberta Zambrano, para la Prefectura de Esmeraldas, y Carlos Falquez, para la Prefectura de El Oro..



Francisco Asán renunció a su curul el miércoles para inscribirse de candidato a la Alcaldía de Milagro.



“Yo tengo que cuadrar los pagos de mis servicios acá. Si me boto antes no percibo ni el mensual ni el décimo y eso me deja patoja para asuntos económicos”, contestó Montaño, en referencia a que su renuncia a la Asamblea la presentará en la víspera de que culmine el plazo para la inscripción de las candidaturas.



A diferencia de Alianza País, las seccionales le permitirán al PSC recuperar una curul (la 16) cuando asuma Vicente Almeida, alterno de Blanca Ugarte. Ella se había desafiliado de esta organización política y será la carta del movimiento Creo para la Prefectura de Guayas.



Homero Castanier, jefe del bloque de 21 asambleístas de Creo, ve con optimismo el proceso electoral que está en marcha y descartó que esto vaya a repercutir en su tarea legislativa.



“En el 2014 logramos un prefecto y 21 alcaldes en todo el país. Nuestra proyección para estas elecciones es triplicar ese número, es decir, sobrepasar los 50 alcaldes a nivel nacional y poner de tres a cinco prefecturas”, mencionó.

El puesto que dejó Rómulo Minchala, el miércoles pasado, para ir de candidato a la Alcaldía de Milagro será ocupado por Silvia Vera, dirigente del movimiento Creo.



El próximo martes presentará su renuncia Esteban Bernal, para ir de candidato a la Prefectura de Azuay. En su lugar estará Lina Astudillo. Lo propio hará Patricio Mendoza, por la Prefectura de los Ríos.