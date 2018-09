Asambleístas de CREO piden que se investigue comportamiento de Sofía Espín

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fabricio Villamar y Esteban Bernal, asambleístas de CREO, pedirán que el Pleno de la Asamblea se pronuncie sobre la visita de la asambleísta correísta Sofía Espín a la exagente de inteligencia Diana Falcón, procesada del caso Fernando Balda, en la cárcel donde está recluida.