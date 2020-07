Las asambleas de partidos elegirán a candidatos del 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En una carrera contrarreloj, los partidos y movimientos definen cómo serán sus elecciones internas, pues según el plazo es entre el 9 y 23 de agosto de 2020. Solamente para la Presidencia del país se barajan al menos 24 nombres.

La Ley Electoral establece tres opciones para las primarias: abiertas, cerradas o representativas. La abierta permite participar a los ecuatorianos habilitados para sufragar. La cerrada, solamente a los afiliados o adherentes de la organización política. Y la representativa, para delegados provinciales.



Tras un sondeo de este Diario, las organizaciones políticas manifiestan que se decantarán por la elección representativa. Buscan evitar contagios de sus bases.



El CNE supervisará a través de sus delegados, el proceso electoral interno. Además, se dispone que mientras dure la emergencia sanitaria, las asambleas o convenciones para elegir directivas o candidatos de elección popular, dentro de cada movimiento, se podrán realizar de manera telemática.



Sin embargo, en la disposición transitoria segunda se detalla que, para las primarias en línea, las organizaciones políticas deberán desarrollar un software. Previamente, esta metodología de sufragio deberá constar en el reglamento electoral interno, aprobado por cada organización política.



El vocal del CNE, Luis Verdesoto, señaló que los partidos deben elaborar sus estatutos de elecciones internas para definir la forma de votación y la representatividad.



También afirmó que deben establecer si serán vía presencial o telemática. La primera opción solo permite hasta 25 personas con distanciamiento social. La segunda, debe respetar el principio de control, la participación real de los militantes y tener un archivo que debe enviarse al CNE.



Wilma Andrade, presidenta de la Izquierda Democrática, señaló que ya tienen casi concluida la plataforma informática para las primarias. Tendrá un código biométrico y se usará en la Convención Nacional. “El código identifica a la persona y le permite de esa forma garantizar que quien está participando y votando sea la persona que corresponda”.



En el Partido Socialista, en cambio, ya han probado el voto telemático a través de dos plataformas. Aún analizan las potenciales candidaturas y mantienen abierto el diálogo con otras organizaciones, en las que se excluye al correísmo y a la derecha.



Pachakutik evidencia otros problemas: en varias localidades amazónicas, ni siquiera tienen acceso a Internet. Las primarias serán el 9 de agosto, vía plataforma digital. Para la Presidencia se barajan los nombres de Leonidas Iza, Jaime Vargas, Yaku Pérez y Salvador Quishpe.

​

Marlon Santi, de Pachakutik, agregó que se trabaja en crear una plataforma amigable. El Consejo Político Nacional deberá decidir las alternativas. No obstante, las candidaturas serán determinadas por la dirigencia, pues no será posible repetir la elección cerrada que ya aplicó en agosto del 2016.



Esteban Ron, experto en materia electoral de la Universidad Internacional del Ecuador, no ve como negativo que la mayoría de las organizaciones elijan a sus potenciales por un proceso representativo porque “es un ejercicio de democracia”.



“El dirigente de cada provincia emite una posición, pero se requiere de consensos previos a escala nacional, provincial, cantonal o parroquial para entregar el poder de representación a una persona para la selección de candidatos nacionales”, explicó.



El Partido Social Cristiano (PSC) refirió que está elaborando ya un reglamento interno para definir la elección digital, que sería “después del 9 de agosto”. Su directivo nacional, Pascual del Cioppo, dijo que votarían los dirigentes nacionales, provinciales, alcaldes y el líder Jaime Nebot. Aún se construye el software que servirá para ello.



En CREO, el líder Guillermo Lasso ha ratificado que irá a su tercera postulación presidencial. Él ha trabajado con sus bases vía Zoom.



En el correísmo aún no se han definido nombres ni fechas para el proceso interno, están a la espera del conflicto de Fuerza Compromiso Ecuador con el CNE.