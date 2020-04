Asamblea empleará a su unidad médica para telemedicina a migrantes y exige vuelos de retorno gratuitos

LEA TAMBIÉN

La situación de los ecuatorianos que requieren ayuda para regresar al país por la restricción de vuelos generó debate este martes 21 de abril del 2020 en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Durante una sesión virtual, el asambleísta Byron Suquilanda (Creo) acudió con un proyecto de resolución para exigir al Gobierno la repatriación de los connacionales, mediante vuelos humanitarios gratuitos.



Además, propuso que el Estado disponga el uso de hospitales, escuelas y hoteles en donde los ecuatorianos que retornen puedan cumplir con el aislamiento obligatorio de 15 días de manera gratuita, antes de reencontrarse con sus hogares.



El socialcristiano Henry Cucalón fustigó que el cierre de fronteras debido a la pandemia del covid-19, que incluyó la prohibición de la llegada de aviones con pasajeros desde mediados de marzo, los haya convertido en "apátridas".



A los cuestionamientos se unieron asambleístas del correísmo como Esteban Melo y Cristóbal Lloret, quienes también llamaron la atención a la Cancillería.



Suquilanda planteó que se usen aviones de la estatal Tame u otras líneas aéreas para que puedan retornar con el costeo de al menos una parte de los boletos.



La oficialista Ximena Peña pidió que la unidad médica de la Asamblea proporcione atención vía telefónica a los ecuatorianos en el exterior, con telemedicina y acompañamiento psicológico.



Los asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior y los medios comunicacionales de la Asamblea Nacional difundirán este servicio con el carácter de humanitario. Se podría usar Whatsapp.



Peña consideró que también se deberían suspender los vuelos de deportaciones durante la crisis. Dijo que el 1 de abril llegó un vuelo con 119 ecuatorianos deportados y el viernes 17 otros 99, que están en cuarentena gratuita a las afueras de Quito.



El asambleísta independiente Washington Paredes pidió que, asimismo, se habiliten vuelos humanitarios desde Quito y Guayaquil hacia Galápagos, pues afirmó que más de 3 000 residentes en las islas no pueden devolverse desde el Continente.



Antes de que la Asamblea sesionara, la ministra de Gobierno, María Paula Romo en una rueda de prensa virtual anunció que esta semana se reanudarán las autorizaciones de vuelos para el retorno de ecuatorianos.



"Lo harán de forma paulatina, cuidadosa (...) y tendrán que cumplir, por supuesto, con el aislamiento preventivo obligatorio", señaló la funcionaria.



Romo aseguró que 2 400 ecuatorianos ya han retornado al país en 20 vuelos de este tipo, aunque el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velástegui, mencionó que 5 600 connacionales habían requerido apoyo de este tipo.



La correísta Esther Cuesta planteó a la Asamblea que se conformara una comisión ocasional para que investigue una aparente vulneración de derechos a los migrantes. El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), descartó esa posibilidad debido a las medidas de austeridad.



Del debate participaron 12 asambleístas. Para la votación se registraron 134 de 137 legisladores. La resolución fue aprobada con 132 votos y se compone de ocho artículos:



Artículo 1.- Exigir al Señor Presidente de la República el Licenciado Lenin Moreno Garcés, al Señor Vicepresidente de la República el Economista Otto Sonnenholzner, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia, al Señor Embajador José Valencia, Canciller de la República, quien es el encargado del manejo de las personas que se encuentran en el exterior, al Señor Embajador Carlos Velástegui, Viceministro de Movilidad Humana, al Señor Ingeniero José Gabriel Martínez, Ministro de Obras Públicas, quien en conjunto con el Señor Comandante Anyelo Acosta, Director de la Dirección de Aviación Civil, faciliten vuelos humanitarios y usen la línea aérea ecuatoriana Tame, para que con costos preferenciales y canalizando la ayuda humanitaria que se requiera para subsidiar pasajes para grupos vulnerables, se permita que los ecuatorianos varados en diferentes partes del mundo puedan retornar; los cuales tienen más de 30 días esperando volver y que se coordine a través del Ministerio de Salud y Ministerio de Turismo la disposición del uso de escuelas u hoteles en caso que los retornados requieran su uso y además todos puedan cumplir con la cuarentena obligatoria de 15 días de manera gratuita o mediante cuarentena domiciliaria bajo supervisión, ya que sus condiciones actuales no les permite contar con los recursos económicos necesarios y suficientes.



Artículo 2.- Exigir al Presidente de la República el Licenciado Lenín Moreno Garcés, el cumplimiento del Dictamen 1-20-EE/20 con fecha de 19 de marzo de 2020 realizado por la Corte Constitucional, el cual dispone en el artículo 1 literal e, lo siguiente: “La supresión de vuelos y el cierre de fronteras no son medidas absolutas; por lo cual el Estado permitirá, en las circunstancias excepcionales de este periodo de emergencia sanitaria, el ingreso adecuado de las personas nacionales y extranjeros con residencia en el país, que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas; debiendo imponerse los debidos controles sanitarios y la sujeción a las directrices emitidas por las autoridades de salud.”



Artículo 3.- Solicita respetar los derechos Constitucionales a la vida, a la salud, a la libertad , a la seguridad de los ecuatorianos que están varados en el exterior y exigimos su inmediato retorno gratuito a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, estudiantes y a personas que sufren hipertensión y diabetes, a quienes se les terminó su medicina, respetando lo que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y la Constitución de la República del Ecuador y que las instituciones del Estado coordinen su llegada, para que puedan cumplir con las normativas de salud dispuestas.



Artículo 4.- Solicitar la celebración de convenios internacionales con los diferentes gobiernos donde se encuentran los ecuatorianos varados, con el objetivo de que estos países adopten medidas de ayuda en función del retorno de ecuatorianos con un enfoque cooperativista, global y basado principalmente en el respeto de sus derechos humanos.



Artículo 5.- Acudir a organismos internacionales como la Unión Europea y al Fondo Global de la ONU, frente a la preocupación de los ecuatorianos que se encuentran varados en diferentes partes del mundo en circunstancias muy difíciles, a fin de pedir conforme sus competencias y posibilidades, puedan financiar vuelos de verdadero carácter humanitario con el apoyo logístico que permitan el retorno de los ecuatorianos.



Artículo 6.- Manifestar el compromiso humanitario de la Asamblea Nacional con las y los ecuatorianos migrantes que, en el contexto de la Pandemia por el Covid19, no cuentan con la atención en salud en el exterior; y, en este marco, disponer a los órganos administrativos de la Asamblea Nacional, viabilizar la ampliación de la atención médica primaria epidemiológica y servicios psicológicos en la modalidad de telemedicina por parte de los médicos institucionales de la Asamblea Nacional orientada hacia los migrantes ecuatorianos en el exterior. Los asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior y los medios comunicacionales de la Asamblea Nacional difundirán este servicio con el carácter de humanitario. Se coordinará además, con las autoridades nacionales a fin de que se difunda este servicio a través de las aplicaciones, plataformas o mecanismos disponibles.



Artículo 7.- Exhortar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para que a través del Canciller de la República, Embajador José Valencia Amores se solicite y gestione con las autoridades de migración estadounidenses la implementación de medidas orientadas a atender a las personas ecuatorianas en situación de deportación y en caso de ser necesario la suspensión de los procesos de deportación de ecuatorianos debido al riesgo que representa su movilización en el contexto de la Pandemia.



Artículo 8.- Solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona de su titular Embajador José Valencia Amores: a) se disponga a todas las embajadas y a los consulados del Ecuador ampliar los mecanismos de difusión de los servicios que brinda el Estado ecuatoriano para asistir y facilitar los trámites de las personas ecuatorianas en el exterior; b) se establezca un página web única de difusión de la información relativa a los vuelos humanitarios hacia Ecuador, los costos de los mismos, formularios, el listado de solicitantes, los criterios de priorización, protocolos a cumplirse, número de contactos, canal de denuncia o reclamos y demás información necesaria para trasparentar la información y el acceso a esta opción en condiciones de equidad y justicia; c) se disponga a los consulados la difusión, amplia y por todos los canales posibles, de las iniciativas humanitarias coordinadas con organizaciones de la sociedad civil o colectivos ciudadanos para brindar apoyo a las personas ecuatorianas migrantes durante la crisis humanitaria. Artículo 9.- Disponer al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se coordine de manera inmediata la realización de vuelos humanitarios desde las ciudades de Quito y Guayaquil hacia las islas Galápagos, Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela para los residentes permanentes que no cuentan con su boleto de retorno a las islas y para aquellos que obtuvieron sus boletos de salida y retorno, puedan hacer uso de estos sin ningún tipo de recargo, y que previo a estos vuelos se cumplan con las medidas de aislamiento preventivo mediante el uso de escuelas, hoteles u otro tipo de infraestructura tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Ayora y Puerto Villamil, y que se les realicen el test de Covid 19 a todos los beneficiarios.