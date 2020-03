Asamblea Nacional pone reparos a las medidas económicas

LEA TAMBIÉN

Las medidas económicas que fueron anunciadas el pasado martes por el Ejecutivo tienen más de un reparo por parte de los asambleístas. Además, todavía no llegan oficialmente al Parlamento para ser tramitadas.

Antes de remitir el proyecto definitivo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió el pasado miércoles 11 de marzo de 2020 a exponer la propuesta. Lo hizo frente a una veintena de asambleístas de casi todas las fuerzas políticas del país.



Las medidas que mayores objeciones tienen son la contribución única del 5% para los vehículos avaluados en más de USD 20 000 y un incremento del 0,75% a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta en algunas empresas.



Tampoco tiene respaldo la idea de que los servidores públicos aporten un porcentaje de su sueldo, aunque para esta y el resto de iniciativas bastaría con un Decreto Ejecutivo, según varios analistas consultados.



El asambleísta Esteban Albornoz, del bloque de Alianza País (AP) y aliados, reconoció que incluso en su bancada todavía no hay consensos a favor del proyecto.



“La idea es que las medidas que se tomen reactiven la economía, sobre todo el sector productivo, y que no depriman la demanda. Eso es algo que nos preocupa en este momento. No quisiéramos un nuevo impuesto a la propiedad”, señaló.



María José Carrión, otra de las asambleístas del oficialismo, apuntó que se debe revisar “si es constitucional o no” el planteamiento sobre los salarios. A su vez, anunció que en los próximos días se desafiliará de AP por estar en desacuerdo con el manejo del movimiento.



Héctor Muñoz, de SUMA, manifestó que propondrá como alternativa que se incremente la base para el cobro que se planea realizar por los automóviles.



Las críticas también llegaron de Creo. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, calificó de “paños tibios” a las medidas.



“Nosotros estamos por una línea que es mucho más fuerte y mucho mayor en cuanto al monto de recaudación. Nos referimos a que ya es hora de que en este país se eliminen los subsidios a los combustibles”, dijo.



Donoso pidió que estos subsidios se focalicen a los sectores más pobres, a través de mecanismos como la planilla de energía eléctrica y el listado del bono de desarrollo humano.



A la reunión, que tomó cinco horas, no acudieron los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC). El coordinador del bloque, Vicente Taiano, se excusó por “motivos de salud”. Tampoco estuvo Cristina Reyes, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



En una rueda de prensa, Litardo y Martínez no precisaron cuándo llegará el proyecto a la Asamblea. Indicaron que continuarán los diálogos y pidieron no especular en que si habrá o no los votos para que este sea aprobado por la Asamblea.



Entre las acciones previas al envío de la propuesta, se acordó la conformación de una comisión tripartita entre representantes del Ejecutivo, Legislativo y el sistema financiero (banca y cooperativas), que prevé instalarse este jueves.



El objetivo de la comisión será buscar opciones como la reducción de tasas de interés y buscar “mayor inclusión financiera para aquellos que no tienen capacidad de acceso a crédito formal” y también enfocados en sectores productivos, apuntó Martínez.



Otro resultado de la reunión fue promover tres propuestas legislativas: reformas a la Ley del Mercado de Valores y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Y generar una Ley de Lucha contra el Contrabando.



La primera apuntará a generar más financiamiento y oportunidades de inversión, dijo Martínez. La reforma al Coplafip, que será enviada la próxima semana con el carácter de urgente, incluirá mecanismos para establecer techos presupuestarios y evitar discrecionalidades en el sector público.



La reforma al Código había sido requerida hace un año por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de líneas de crédito. Litardo mencionó que hay respaldo en la mayoría de bancadas para el trámite de esta norma.



En cuanto a la focalización de subsidios, el ministro Martínez aseguró que el proceso avanza a través de una mesa de diálogo del que participan más de 50 actores de la sociedad civil. “Hemos preferido en este momento darle todo el peso a esa mesa de diálogo para lograr que la decisión resulte sostenible. El riesgo podría ser que se rompa ese espacio y creemos que eso no es lo que corresponde en este momento”.



Esta no es la primera reu­nión entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas de la Asamblea. El martes, antes del anuncio presidencial, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recibió a Litardo y a los coordinadores de bloques, aunque tampoco estuvo el PSC.



Entretanto, Litardo anunció que la próxima semana será convocada la ministra de Salud, Catalina Andramuño, para recibir información sobre el plan de contingencia frente a la pandemia del coronavirus covid-19.



La primera comisión en reactivarse hoy será la ocasional, que se encarga de las reformas a la Ley de Tránsito. Sus integrantes están convocados hoy, para aprobar el informe que será enviado para segundo debate en el Pleno. Para las demás no hay convocatorias. Entre las tareas pendientes está la conformación de una Comisión Multipartidista para que investigue a la oficialista Karina Arteaga.



