Segundo y definitivo debate del proyecto de Ley agropecuaria se inició; gremios piden archivo

Gremios de empresarios, porcicultores, avicultores y a la cadena de fabricantes de alimentos balanceados pidieron el archivo del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario.

Las solicitudes se presentaron el miércoles 24 de febrero del 2021 al presidente de la Asamblea y al titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria.



Entre los puntos preocupantes para los sectores están las medidas de desincentivo para las importaciones y la posibilidad de fijar precios de sustentación para todos los productos agrícolas.



En una carta, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) señaló que el proyecto se ha construido y discutido en la Comisión sin la participación del sector productivo empresarial representado por los principales gremios de producción, comercio y exportación del país.



La misiva, firmada por Felipe Ribadeneira, presidente del CEE, señala que varios artículos del proyecto proponen establecer mecanismos que son contrarios a la eficiencia productiva, competitividad y los compromisos internacionales en materia de comercio exterior.



Los gremios citan, por ejemplo, el establecimiento de precios referenciales y de sustentación para cualquier producto de origen agrícola, desincentivos a las importaciones, así como la elaboración de planes de importación para productos deficitarios.



La Corporación de Avicultores del Ecuador (Conave) señaló que, de darse paso a este proyecto de Ley tal y como está, se afectará directamente la producción de la cadena de proteína animal.



En este mismo punto, según Fedexpor, también se contravendría con los compromisos internacionales que tiene Ecuador en el marco de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de Comercio (OMC).



Además, señalan que hay partes del articulado que reflejan “absoluto desconocimiento” de los beneficios de un distintivo internacional como es el Certificado de Denominación de origen.



La herramienta, básicamente, ofrece una distinción que permite posicionar un producto en un determinado destino, mas no permite acceder a regímenes o tratamiento preferencial de aranceles.



Los gremios de producción de proteína animal y agropecuarios también se pronunciaron y, a través de una carta, solicitaron al Legislativo elaborar un nuevo proyecto de Ley que incluya temas como la reconversión de cultivos por otros de valor agregado, mayor producción nacional y, por ende, exportaciones; así como soluciones a la baja competitividad que existe en el país.



Mauricio Proaño Cifuentes, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, dijo que este tipo de regulaciones generan polémica dentro de los sectores.



“Siempre existirán posiciones contrarias, pero es necesario no perder de vista cual es el objetivo, apoyar a la agricultura familiar campesina del país”, detalló.



Proaño señaló que, para la elaboración de los informes y de la Ley como tal, hubo participación de organizaciones privadas, instituciones públicas y universidades. “Estamos abiertos a recibir siempre observaciones”, dijo.

El documento para segundo debate, según la Comisión, recogió las observaciones formuladas por los legisladores en el el primer debate.



La normativa recoge un total de once iniciativas relacionadas con las actividades agrícolas y pecuarias ingresadas a la Asamblea desde 2015 hasta 2020.