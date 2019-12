La Asamblea resolverá siete temas esta semana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La correlación de fuerzas en la Asamblea volverá a ponerse a prueba esta semana (16 de diciembre del 2019), cuando está previsto que se tomen resoluciones en siete temas. Dos de ellos tienen que ver con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y con la Ley de Desaparecidos, que fueron vetadas parcialmente por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley de registro de violadores, que fue vetada en su totalidad, al Parlamento le corresponde archivar el texto, tras ser declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).



A estos se suma el Presupuesto General del Estado para el próximo año, el nuevo Código de la Salud (COS) y el informe elaborado por la Comisión Multipartidista en relación con los hechos v­inculados al paro del mes de octubre pasado.



Además, la Comisión de Régimen Económico tenía previsto ayer, 15 de diciembre, aprobar el informe sobre el veto presidencial a la Ley de Simplicidad Tributaria, para que el tema pase al Pleno esta semana (ver pág. 4).



En vísperas de Navidad y Fin de Año, el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), programó para esta semana sesiones del Pleno de lunes 16 a jueves 19 de diciembre, y a doble jornada. Esto es algo inusual en la Legislatura que, por lo general, solo se reúne los martes y jueves.



Los textos forman parte de las 17 leyes prioritarias que en julio pasado fueron anunciadas por Litardo, un mes y medio después de haber asumido las riendas de la Asamblea con el apoyo de la coalición compuesta por Alianza País (AP), Creo y dos facciones de asambleístas independientes.



La votación sobre el veto a los cambios al Código Penal se dividirá en dos partes. Por un lado, por la ratificación en 24 artículos; y, luego, por el allanamiento en otros 12.



En el primer caso se requiere de las dos terceras partes del Pleno (91 votos) para que los cambios vayan al Registro Oficial, tal como los aprobó la Asamblea el 17 de septiembre.



La Comisión de Justicia, presidida por la oficialista Ximena Peña, recomienda que no se dé paso a las objeciones del Ejecutivo en temas como el comiso a terceros dentro del COIP.



“Lo que actualmente existe es el comiso e incautación con medida cautelar. Le corresponderá a la justicia aplicarlos con celeridad, con eficiencia, honestidad, porque falta de normas no hay”, expresó el socialcristiano Henry Cucalón.



También se plantea ratificarse en excluir de las medidas de prelibertad a quienes hayan cometido algunos delitos considerados graves, como el asesinato o el femicidio.



En los que sí recomienda allanarse es, entre otros, en el artículo que incorpora la prohibición de peleas de perros y de otros animales. En el texto del Ejecutivo se precisa “u otros animales de fauna urbana”, exceptuando los casos de espectáculos públicos en los que no tienen como finalidad dar muerte al animal. Para el allanamiento se requiere una mayoría de 70 votos.



Sobre el proyecto del COS, el titular de la Comisión de Salud, William Garzón (AP), presentará una moción para que se vote como un solo texto. Pero hasta el fin de semana no existía consenso entre las bancadas en aspectos como la emergencia obstétrica.



PSC y SUMA están preocupados sobre el nuevo sistema de salud que se propone implementar. El texto lleva por lo menos un lustro en debate, y la votación se ha aplazado en más de tres ocasiones por la falta de acuerdos.



También hay discrepancias entre legisladores sobre el informe de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos relacionados al paro de octubre pasado. Habrá un debate sobre el texto antes de la resolución del Pleno. Ese do­cumento no establece responsabilidades políticas respecto de los hechos vandálicos.



En contexto



En julio pasado, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, presentó una agenda de trabajo en la que se identificaron 17 leyes como prioritarias para tratarlas en el Pleno hasta finales de este año.