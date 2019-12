Asaltantes que se activan en épocas de Navidad son rastreados

LEA TAMBIÉN

La alerta llegó a través de redes sociales. Vecinos de barrios como Chillogallo, en el sur de Quito, hablan de bandas delictivas con hasta 20 integrantes que roban a conductores. Los sospechosos atacan con violencia y arranchan las compras y otros objetos de valor. Lo hacen en cuestión de minutos y para escapar corren en el sentido contrario al tránsito.

Las investigaciones muestran que este tipo de ataques también se produce con mayor frecuencia en el paso a desnivel de la Villa Flora, en las avenidas Naciones Unidas, De los Shyris y en ciertas zonas de Los Chillos y Cumbayá.



Investigadores de la Policía Judicial (PJ) advierten que no se trata de bandas con estructuras complejas y varios integrantes. Según los expedientes que han abierto, son dos o tres personas que se asocian para cometer este ilícito.

Cuando uno de los sospechosos ve un objeto de valor en el carro, lanza la señal a otro que está cerca. Este le da una indicación de que no hay policías en la zona y se produce el ataque. El Código Penal (art. 189) sanciona con hasta siete años de prisión a las personas que bajo amenazas o violencia sustraigan o se apoderen de las pertenencias de otra. Si las víctimas presentan lesiones durante el ataque, la pena podría subir hasta los 10 años.



En otros casos, son los peatones las víctimas. El pasado viernes 20 de diciembre de 2019, una joven fue abordada por motorizados al caminar por la avenida del Maestro. Se llevaron su celular y la canasta navideña que le dieron en su empresa. Ella contó a este Diario que le apuntaron con una pistola. El vehículo en el que los asaltantes se movilizaban no tenía placas. Su denuncia se sumó a las 35 270 que se han realizado hasta noviembre. Los celulares son los artículos más robados a las personas.



En el informe de Desarrollo Humano de la ONU, la violencia y la seguridad ciudadana es de “preocupación regional”.



Ahí se detallan “las grandes amenazas” existentes. Se cita, por ejemplo, la presencia de delincuencia organizada y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes.



El comandante de la Policía Judicial, Carlos Fernando Cabrera, señala que están tras la pista de los grupos que se activan por las fiestas de Navidad y de fin de año.



Puso como ejemplo las operaciones que se hicieron en la semana del 8 al 15 de diciembre. “Hubo 248 detenidos, 21 organizaciones desarticuladas, el decomiso de un artefacto explosivo, de 17 autopartes”. También se recuperaron USD 10 608 y 33 193 artículos de mercadería robada.



En los indicadores de seguridad que maneja el Ministerio de Gobierno se observa que de enero a octubre de este año se reporta un aumento en los robos a personas. En este período hubo 25 298 casos y en el mismo lapso del 2018 se registraron 23 122 hechos en el país.



Una mujer denunció ayer la presencia de motorizados en la González Suárez, en el norte de Quito. Según esa queja, el grupo asalta a personas que salen a ejercitarse.



La violencia es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos este año. Un estudio de Cedatos da cuenta que el 79% de 1 880 entrevistados señaló estar temeroso de ser atacado o asaltado.



En las cuentas de redes sociales, los afectados puntualizan los lugares y la forma en que se produjeron estos hechos violentos.



Las publicaciones están acompañadas de videos. Por ejemplo, el jueves pasado se compartió uno en Twitter.



En las cámaras de seguridad, ubicadas en el estacionamiento de un micromercado, en las urbanizaciones vía Guayaquil-Salitre (Guayas) se ve que dos personas guardaban compras.



A las 22:33 son abordadas por cuatro personas que bajan de un taxi y sacan armas de fuego. Una de las víctimas se acuesta y estira sus manos sobre el suelo. Otro corre y es perseguido por dos asaltantes.



Sus cómplices recogen lo que estaba dentro del automotor y vuelven al vehículo amarillo. Luego escapan.



La Policía pide tomar precauciones en estas últimas horas de Navidad y lo que viene para despedir el año. Sugieren no exhibir objetos de valor y estar atentos en todo momento a los objetos que compre.