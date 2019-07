Tres hombres armados asaltaron a los pasajeros de un bus interparroquial que cubre la ruta Quito-El Quinche

LEA TAMBIÉN

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus interparroquial, a las 05:50 de este miércoles 10 de julio del 2019, mientras se movilizaban por la avenida Simón Bolívar, oriente de Quito. A esa hora, tres hombres armados con pistolas y un cuchillo los asaltaron en el tramo comprendido entre el camposanto Monteolivo y la hormigonera de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Este Diario entrevistó a una de las víctimas, Valeria M. (nombre protegido), quien se trasladaba hasta su lugar de trabajo. Contó que el bus cubría la ruta Quito-El Quinche y partió desde la terminal de la avenida Río Coca. Tras salir del sector del Ciclista y avanzar hasta Monteolivo, tres hombres se levantaron de sus asientos, comenzaron a insultar a los pasajeros y les exigieron las pertenencias.



“El atraco comenzó cuando el ayudante cobraba los pasajes. Los agresores tenían dos pistolas y un cuchillo. Decían, saca la billetera, dame el teléfono. Yo tenía USD 10 en mi cartera y me los quitaron. Vaciaron sobre el piso las cosas que llevaba en mi bolso como mi comida, mi uniforme de trabajo y mis lentes. A mi teléfono celular lo escondí en mi cintura y no lo robaron”, recuerda Valeria.



La gente que iba en el vehículo gritaba, las señoras lloraban. El atraco duró aproximadamente cinco minutos y los asaltantes se bajaron antes de la hormigonera. El chofer del autobús contó que le quitaron USD 250 en efectivo.



Ellos se bajaron del vehículo y el chofer continuó con su camino. “Era horrible porque nos apuntaban mientras nos robaban”. No hubo personas agredidas.



Este Diario se comunicó con el gerente de la compañía de transporte a la que pertenece el autobús asaltado. Contó que, desde el 2018, tres unidades de su cooperativa han sido asaltadas por personas desconocidos. “Roban más en las madrugadas y las noches”, señaló.



En cuanto al atraco de hoy, él aseguró que la denuncia no ha sido presentada porque la dueña del vehículo se encuentra fuera del país, en Perú. Esperan que regrese para hacerlo. “No podemos hacer nada”.



El asalto de hoy no es el único. Hace 10 días aproximadamente, un vehículo que cubría la ruta Quitumbe – Aeropuerto, por la avenida Simón Bolívar, fue asaltado. El gerente de la compañía a la que pertenece esa unidad contó que los asaltantes se subieron en el intercambiador con la autopista General Rumiñahui y luego les arrebataron de forma violenta las pertenencias a los pasajeros. Asegura que las unidades de su firma han sufrido varios asaltos este año.