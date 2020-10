Artesanos de Guayaquil temen que se prohíba la quema de monigotes en Fin de Año por el covid-19

LEA TAMBIÉN

En la tradicional calle 6 de Marzo, en el centro-sur de Guayaquil, hay preocupación ante el pedido del Colegio de Médicos del Guayas de prohibir la quema de monigotes en Fin de Año, como una medida para reducir los riesgos de contagios de covid-19.

A lo largo de esta vía, en al menos 14 cuadras, hay familias enteras de artesanos que se dedican a fabricar muñecos para quemarse el 31 de diciembre de cada año.



Charles Bonilla, presidente de la Asociación de Muñequeros Vendedores de la 6 de Marzo, señala que “hay incertidumbre” y teme que se tomen “medidas drásticas” este 2020.



El gremio no ha recibido una comunicación oficial del Municipio de Guayaquil, pero dice que conoce extraoficialmente que la feria de monigotes, que se expone en el sector, no será autorizada, a fin de evitar aglomeraciones de visitantes.



Pero el dirigente espera que la quema de muñecos no sea prohibida en el Puerto Principal, como fue el exhorto de los médicos del Guayas. El gremio profesional pidió a las autoridades nacionales suspender los feriados de Día de Difuntos y de la Independencia de Cuenca, así como Navidad y Fin de Año, además, que no se permita la quema de monigotes.

La calle 6 de Marzo se convierte cada diciembre en un sitio de exhibición de los monigotes, que representan los hechos noticiosos del año y de los personajes de películas y series de televisión. Cientos de personas recorren la vía para observar los muñecos, comprar y tomarse fotos.



Jovanni Terrases, otro artesano de la 6 Marzo, señala que si el Municipio prohíbe la feria tendrá que acatarse la medida. Pero cree que la presencia de vendedores de comida, artesanías, discos y juegos pirotécnicos genera el desorden y afecta la venta de monigotes.



Por eso, Iván Soto, pide que el Municipio que controle la presencia de comerciantes informales para que se realice la exhibición. Ambos artesanos trabajaban en la elaboración de muñecos la tarde de este jueves 29 de octubre en la calle 6 de Marzo.



Bonilla señala que, si se suspende la feria, el gremio está trabajando en una plataforma virtual para la venta por catálogo y entrega a domicilio de los monigotes. Calcula que solo en la calle 6 de Marzo hay más de 3 000 artesanos y si se suman los que viven en otros sectores de la urbe, en Guayaquil existen más de 10 000 fabricantes de monigotes que podrían afectarse si se prohíbe la quema.



Normalmente, en enero comienzan a elaborarse los muñecos, pero por la emergencia sanitaria suspendieron las labores en marzo y las retomaron entre junio y agosto. Además, la materia prima como son los periódicos estuvo más escaso y subió de precio.



El concejal Jorge Rodríguez dijo a este Diario que oficialmente no se ha tratado el tema en el Cabildo y estaba previsto analizarlo a mediados de noviembre. Pero opina que la feria y la quema de monigotes no deberían realizarse.



“Sin querer dejar a nadie sin trabajo, y con las ganas que la gente tiene de quemar este año, se debería buscar una vía alternativa; pero a lo que estábamos acostumbrados no debería realizarse”, añadió.



Señaló que, si el gremio tiene una propuesta para realizar la feria, el Municipio está abierto a analizarla, aunque la ciudadanía debe ser consciente de que muchas tradiciones de años anteriores deben cambiar. “El exhorto del Colegio de Médicos tiene un sustento técnico que deberá analizarse, en su momento, para genera una prohibición o regulación”.