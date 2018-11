Desde armas a inmigración, lo que empuja a EE.UU. a acudir a las urnas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos celebra hoy, 6 de noviembre del 2018, las primeras elecciones legislativas desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, una cita considerada como un "referéndum" para el presidente y en la que los demócratas aspiran a hacerse con alguna de las Cámaras del Congreso, ahora en manos republicanas.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes más un tercio de los cien asientos del Senado estarán en juego, así como 36 gobernaciones y cientos de cargos públicos estatales y locales.



Según un sondeo publicado este mes por la consultora Gallup, estos son los cinco temas que empujan a los estadounidenses a acudir a las urnas:



1. Inmigración y caravanas migrantes:



Trump se ha volcado en las elecciones legislativas con una agenda cargada de mítines y un discurso basado en el miedo a los inmigrantes, a los que vincula con una mayor criminalidad.



En las últimas semanas, Trump ha amenazado con poner fin al derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense y ya ha enviado casi 5 000 militares a la frontera con México en respuesta a las caravanas de migrantes centroamericanos que han puesto rumbo a EE.UU.



2. Trabajos y reforma fiscal

​

La reforma fiscal aprobada por el Congreso en 2017 y la buena salud de la economía de EE.UU. con una tasa de paro en mínimos desde hace 20 años se han convertido en el principal reclamo de los candidatos republicanos, especialmente aquellos que se presentan al Congreso en zonas de clase media.



Esos candidatos han querido hacer de la bajada de impuestos el tema principal de sus campañas, pero en más de una ocasión han visto cómo el discurso antiinmigrante de Trump les ganaba terreno.



En un mitin este fin de semana, el mandatario volvió a rescatar su discurso contra la migración y reconoció: "Todo el mundo me dice: habla de la economía, pero hay veces que no es tan interesante hablar sobre la economía, verdad?".



3. Cobertura Sanitaria



Para muchos estadounidenses, uno de los temas fundamentales a la hora de ir a votar es mantener su cobertura sanitaria, sobre todo para aquellos que han sufrido previamente una enfermedad -como el cáncer- y a los que las aseguradoras suelen poner trabas por considerar que tienen más riesgo de caer enfermos.



La reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) obligaba a las aseguradoras a dar cobertura a los estadounidenses con enfermedades. Sin embargo, desde que fue aprobada en 2010, los republicanos se han comprometido a derogar esa ley y lo han intentado sin éxito en varias ocasiones, la última en 2017.



4. Abusos Sexuales y Tribunal Supremo



El auge del movimiento "Me Too" ha servido para motivar a muchas mujeres, que este año se presentan a las elecciones legislativas en niveles récord, dijo a Efe en octubre pasado Vanessa Cárdenas, portavoz de Emilys List, el mayor grupo dedicado a reclutar, entrenar y apoyar mujeres candidatas.



Además, tanto republicanos como demócratas se sienten motivados para votar debido a la polémica en torno a Brett Kavanaugh, el juez designado por Trump para el Tribunal Supremo que fue acusado de abusos sexuales por varias mujeres, pero logró el aval del Senado para llegar al alto tribunal.



5. Política sobre armas

​

El tiroteo de febrero en la escuela de Parkland (Florida), donde murieron 17 personas, desató un movimiento contra la violencia armada en todo el país con manifestaciones organizadas por jóvenes que piden mayores restricciones a la posesión de armas, un derecho protegido por la Constitución de EE.UU.

El tema de las armas protagoniza el debate, por ejemplo, en el distrito 6 de Colorado, que ha sufrido dos de los peores tiroteos de la historia del país: el que acabó en 1999 con la vida de 15 personas en la escuela de Columbine y la tragedia de 2012 en el cine de Aurora, donde hubo 12 víctimas mortales.