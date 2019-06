Armada descartó derrame de combustible en el naufragio de barco de pasajeros en Galápagos

LEA TAMBIÉN

La Armada del Ecuador descartó que se produjera algún derrame de combustible en el naufragio del buque de pasajeros Galápagos Majestic que encalló y quedó hundido casi en su totalidad al norte de la isla Santiago, en Galápagos, este viernes 31 de mayo del 2019. La embarcación turística naufragó con 200 galones de diésel en sus tanques de combustible, sin provocar heridos ni pérdidas humanas.

“El naufragio no representa hasta ahora riesgos para la reserva natural, no existe peligro de derrame o contaminación puesto que la avería se presentó en la proa, lejos de los tanques”, informó el capitán Diego Vacacela, jefe de Operaciones de la Dirección de los Espacios Acuáticos Insular.



Se prevé que los propietarios refloten la nave a través de la aseguradora. “Como nave particular, tienen que pasar por la respectiva inspección y se debe retirar el combustible antes de traer a flote la nave, con el fin de evitar contaminación”, agregó Vacacela.



La Armada del Ecuador informó que la madrugada del viernes recibió una alerta sobre dos botes salvavidas con 26 personas, que evacuaron el buque Galápagos Majestic.



El barco encalló en la madrugada, lo que provocó el ingreso de agua por la proa y horas después, sobre las 14:20, terminó volteada sobre un lado y con más del 90% de la embarcación hundida.



La Dirección General de Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular movilizó hasta el lugar a la lancha Isla San Cristóbal. El personal de la Armada asistió en las reparaciones, revisión e inspección del buque, manteniendo la nave afectada a flote y la tripulación fue puesta a buen recaudo en la lancha guardacostas.



Tras casi seis horas de asistencia el buque terminó hundiéndose, informó la Armada en un comunicado. Los pasajeros fueron trasladados sanos y salvos a Puerto Ayora. Se rescataron 14 turistas, dos guías de turismo y 10 miembros de la tripulación. La Capitanía levantó la información sumaria, realizó los peritajes del caso y los trámites del reporte de naufragio.



Los cruceros como el Majestic Galápagos realizan recorridos turísticos de entre cuatro y ocho días por las islas del archipiélago, con turistas extranjeros y ecuatorianos. El buque empezó a operar en Galápagos en 2013 con nueve cabinas dobles para los turistas, tres cubiertas, una terraza y un jacuzzi . El Majestic tiene 36 metros de largo, 200 toneladas de peso y capacidad para 16 pasajeros y 12 tripulantes.