La Armada señala que el contrato para dragar el río Guayas se atrasó porque la Prefectura no entregó los permisos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El comandante general de la Armada Nacional, Darwin Jarrín Cisneros, dijo que los retrasos en el contrato para dragar el río Guayas ocurrieron por la falta de permisos para el uso de terrenos que la Prefectura no otorgó a tiempo.

La mañana de este miércoles 4 de septiembre de 2019, Jarrín ofreció una rueda de prensa en el Comando de Operaciones Navales, sur de Guayaquil, para aclarar los cuestionamientos del prefecto Carlos Luis Morales, quien había señalado que el contrato firmado con la entidad (en abril del 2018) tiene supuestas irregularidades.



Según el oficial, recién el 31 de octubre de 2018 arrancaron los trabajos cuando recibieron la licencia ambiental. Durante este periodo se han hecho labores de ingeniería para la construcción de muros, limpiezas de canales, instalación de cajas de drenaje y tendido de tuberías.



Además, Jarrín aclaró que la Prefectura no les otorgó los permisos de los terrenos privados donde se depositaría 4 100 metros cúbicos de sedimentos que se iban a extraer del río Guayas, por ese motivo nunca se alquiló la draga. También descartó la subcontratación por parte del Servicio de Dragas de la Armada (Serdra).



"El 50% de los terrenos donde deben ser depositados los sedimentos son privados y la Prefectura no los ha entregado por completo al servicio de dragas para que comiencen los trabajos", dijo Jarrín.



Explicó que USD 16 millones que recibió la Armada del Ecuador como anticipo fueron depositados a la cuenta única del Tesoro de la Nación. “El Servicio de Draga no es una empresa privada por tal razón el dinero que la Prefectura dio como anticipo no llega a la Armada sino que fueron depositados directamente a las cuentas fiscales. El dinero está intacto", afirmó Jarrín



Jarrín dijo que el año pasado la Armada pidió a la Contraloría General del Estado que se investigara el proceso del contrato debido a los rumores de irregularidades que fueron difundidas.



El comandante dijo que había tenido una reunión formal con el prefecto del Guayas y llegaron al acuerdo de terminar el contrato porque los sedimentos hasta la fecha han aumentado. Los gastos generados por la Armada durante el periodo del contrato fueron de USD 1,9 millones, que pueden ser justificados con documentos.



La Armada Nacional se pronuncia luego de que el pasado lunes 2 de septiembre Morales presentó denuncias para que la Contraloría y la Fiscalía investigaran supuestas irregularidades en el contrato de dragado en los alrededores del islote El Palmar, firmado en la gestión de su antecesor, Jimmy Jairala.