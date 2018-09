La Arcsa pide no comercializar ni consumir leche entera pasteurizada y homogenizada de la marca La Serranita

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) emitió un comunicado este lunes 24 de septiembre del 2018 sobre la leche entera pasteurizada y homogenizada de la marca La Serranita.

En el documento, la Arcsa pide a la ciudadanía no comercializar ni consumir el producto antes mencionado por “incumplimientos con la normativa vigente y rangos fuera de especificación en los análisis de laboratorio; razón por la cual ha dejado de ser seguro”.



José Andrade, gerente de Industria de Alimentos Cordovez/Quecor, empresa propietaria de la marca La Serranita dice que la leche que menciona Arcsa es un producto que “se encuentra en etapa de prueba por lo que no ha salido a la venta ni se ha distribuido en ningún lugar” del país. Andrade también menciona que personal del Arcsa ha visitado la planta cerca de siete veces y “a ellos les consta que no estamos en producción”.



Industria de Alimentos Cordovez / Quecor, ubicada en Alóag, distribuye quesos y yogur. En la comercialización de quesos lleva cerca de 60 años en el mercado y en el de yogur alrededor de un año y medio. Andrade menciona que la planta cuenta con la maquinaria necesaria para producir leche y por ello se encuentran en etapa de prueba.

Según el Gerente de la firma, Arcsa en su informe refiere que la leche de marca La Serranita presenta “una acidez de 11 puntos y lo permitido es 13” por ello quieren pedir una explicación sobre qué significan esos dos puntos menos ya que “la acidez tiene que ser propia de la leche sin agregar absolutamente nada”. Además, añade que están contestando de oficio a la Arcsa para que “detallen un poco más” el comunicado emitido.