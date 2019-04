La Arconel planteará un nuevo esquema para cobrar el servicio de alumbrado público

LEA TAMBIÉN

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) planteará un nuevo esquema para el cobro del servicio de alumbrado público.

El Directorio y los técnicos de esta entidad empezaron desde este 24 de abril del 2019 a buscar las opciones para que esta tarifa no sea tan elevada, en ciertos casos.

Hernando Merchán, viceministro de Electricidad, informó, en una entrevista radial, que el esquema tarifario anterior -que fue dejado sin efecto por disposición del presidente Lenín Moreno y el ministro de Energía, Carlos Pérez- no afectaba al 80% de los abonados a escala nacional. Incluso, aseguró el funcionario, había ciertos clientes que estaban cancelando un monto menor.



Sin embargo, había un 20% en el que se evidenciaba un impacto considerable en el costo de este servicio. Esto ocurría, generalmente, en aquellos usuarios que consumen más de 700 kilovatios hora al mes.



En total, en el país se cuenta con 5 millones de clientes de las diferentes empresas eléctricas, que pagan por el servicio de alumbrado.



La Arconel deberá establecer un mecanismo que corrija las “exageraciones” en ciertas tarifas para que los valores sean consecuentes con lo promueve el Gobierno, explicó.



“Eso (las tarifas altas) se va a revisar con un análisis técnico para que el impacto no sea así, pero se mantendrá la racionalización en la mayoría, ya que incluso hay una reducción de la tarifa”, dijo Merchán.



Con respecto al reembolso por el pago extra de la tarifa, el Viceministro de Electricidad mencionó que se instruirá a las empresas eléctricas y unidades de negocio de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para que se busque un mecanismo para reintegrar estos valores. Se planteará como opciones emitir notas de crédito u otra modalidad automática que no complique al cliente.