Un árbol cayó sobre un vehículo en Puembo por los fuertes vientos

Un árbol cayó encima de un vehículo en Puembo, la tarde de este domingo 11 de agosto del 2019, producto de los fuertes vientos que se presentan en esta temporada, en toda la ciudad de Quito.

Según el ECU 911, los daños fueron materiales y no se reportó ninguna persona herida. Al caer, el árbol se impactó primero sobre el cableado eléctrico, afectando únicamente la luz de la calle, pero no el abastecimiento de energía de las viviendas, informó la entidad.



Hasta las 16:25 de este domingo, personal de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se encontraba trabajando para adecuar el cableado caído.



El ECU911 informó que durante el feriado no se han reportado otros incidentes de este tipo por los vientos. Pero sí se han dado varios incendios forestales.



Desde el viernes sucedieron en El Trébol, El Quinche, Cumbayá y este domingo se dio uno en Carcelén, que todavía estaba siendo sofocado por el Cuerpo de Bomberos hasta pasadas las 16:00.



Desde días pasados, usuarios de Twitter han expresado su asombro por la intensidad de los vientos en Quito. Los internautas compartieron en esa red su experiencia para aterrizar en el aeropuerto Mariscal Sucre, que se dificultó por la presencia de vientos y en varios casos incluso se hablaba de desvío de vuelos hacia otras terminales aéreas.