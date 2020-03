Demanda de servicio a domicilio por ‘apps’ se disparó y pedidos demoran

LEA TAMBIÉN

El confinamiento en el que se encuentra una importante cantidad de personas disparó los pedidos a domicilio. La abundante demanda provoca que las plataformas digitales que ofrecen el servicio de entrega, en ocasiones tarden varios días en repartir los productos solicitados, cuando antes de la emergencia sanitaria les tomaba menos de una hora en llegar a los clientes.

La ampliación del toque de queda, que rige de 14:00 a 05:00, también complicó los tiempos de entrega, ya que los supermercados y centros de abastecimiento redujeron sus horarios de atención, y con eso los repartidores de las diferentes aplicaciones móviles tienen menos espacio para comprar.



Además, deben hacer fila para ingresar a los establecimientos, mantener distancia y cumplir con las mismas disposiciones del resto personas que acuden, explican representantes de las apps de servicio a domicilio.



Diana Bonilla, de 34 años, vive en Quito y permanece junto a sus dos padres (de 72 y 65 años, respectivamente). Mientras transcurre el estado de excepción. Cada uno de ellos sigue tratamientos médicos, por lo que no salen de la casa para evitar cualquier riesgo, se abastecen de todo lo que requieren mediante aplicaciones móviles.



El pasado 18 de marzo la familia hizo un primer pedido, a través de la ‘app’ Tipti adquirieron alimentos enlatados, frutas y productos de higiene personal. La mercadería llegó al hogar cuatro días después. En vista de que los pedidos demoran, realizaron una nueva compra de vegetales y hortalizas el 25 de marzo, está previsto que la reciba el 2 de abril.



Bonilla comprende que debido a la situación de emergencia las entregas no sean rápidas. Fuera de eso, cuenta que su experiencia ha sido positiva porque evita exponerse en la calle. Además, las personas que se encargan de comprar se comunican telefónicamente con ella cuando no encuentran la marca o producto que se solicitó, y le recomiendan otras opciones.



La demanda de las ‘app’ se disparó



Frente a la emergencia los pedidos han aumentado en 1 300% en las tres ciudades en donde Tipti está presente (Quito, Guayaquil y Cuenca). Sin embargo, la plataforma trabaja sin problemas, asegura Pierangela Sierra, presidenta ejecutiva de la app.



Por la elevada demanda la ‘app’ incrementó el personal. Los pedidos se reciben en las tardes y en las mañanas se programan las compras. El tiempo de entrega al cliente es de entre 5 a 10 días.



“Pedimos a toda la población ser conscientes de todos los problemas que como shoppers tienen que resolver todos los días, ellos también están lejos de sus familias con el objetivo de cumplir con el abastecimiento a los hogares, para nosotros son héroes”, comentó Sierra.



Otro inconveniente que han tenido los usuarios es que por momentos las apps o páginas web están saturadas. Esto ocurre especialmente cuando se acerca la hora que inicia el toque de queda, cuenta Karen Ramírez, quien a través de Glovo quiso comprar comida, pero no pudo, así que lo hizo temprano al día siguiente.



En esa plataforma, los pedidos de supermercados crecieron 600%, señala Daniel Arévalo, gerente de Glovo en Ecuador. Actualmente, la app funciona en ocho ciudades con horarios de entre las 06:00 y 12:00, solo en Quito la atención es hasta las 13:00.



Antes del 17 de marzo, cuando empezó el estado de excepción, los pedidos se entregaban en un lapso promedio de 20 minutos, pero ahora es de 60 minutos o más. Para evitar congestión en el sistema, Arévalo recomienda a los usuarios aprovechar las mañanas para hacer los pedidos.



“Estamos en un proceso de aumentar el número de repartidores, esperamos contar con más para las ciudades de Quito y Guayaquil en donde existe una mayor demanda”, informó Glovo.



En el caso de la app Rappi el segmento de supermercados y farmacias subió más del 200% y de restaurantes el 30%, lo que ocasionó que el número de repartidores aumente casi al doble y ahora cuenta con 2 000 personas. Los productos se entregan en aproximadamente 40 minutos.



El Ministerio de Gobierno y otras entidades publicaron el 27 de marzo pasado el protocolo para la emisión y control de salvoconducto. Según este documento, el servicio de entrega y distribución de víveres, productos de primera necesidad y comida preparada a domicilio se podrá realizar hasta las 19:00.



Prioridad a personas de la tercera edad



Aplicaciones como Tipti tienen prioridad con las personas de la tercera edad. Esta información es importante a la hora de hacer el pedido, ya que permite a la plataforma dar preferencia y ahorrar tiempos ahora que los pedidos tarda entre 1 y 10 en llegar al domicilio.



Las personas de la tercera edad son especialmente vulnerables frente a la pandemia, por eso la recomendación es que permanezcan en casa.



Grandes cadenas comerciales también aumentaron sus ventas ‘on line’



En Almacenes Tía la demanda a través de canales digitales creció aproximadamente al 1 500% en número de pedidos y el 480% en monto, frente a un día normal. Para descongestionar la atención, ampliar la cobertura y evacuar la mercadería en menor tiempo, la empresa creó combos y canastas con varios productos.



“Nuestra recomendación es abastecerse con lo necesario, en la medida de la necesidad. También tener paciencia y pedir un poco de compresión a nuestros clientes. Además, de hacer llegar nuestra más sincera disculpa en los casos que no hemos podido atender de forma inmediata”, manifestó Horacio Rodríguez, gerente de operaciones de Almacenes Tía.



Los supermercados de Corporación Favorita son de los más visitados durante estos días de emergencia. Los establecimientos reciben a compradores y repartidores de todas las aplicaciones de ventas online. La empresa asegura el abastecimiento de productos y recomienda a las personas que asistan cumplir con las disposiciones de higiene y producción.



Otros servicios de entrega a domicilio



Otros delivery de víveres a domicilio son: Mercadito a domicilio, que atiende a Quito y los Valles; Granja Integral Chaupichupa, que entrega en Nayón; Granja Integral Pachamama en Tumbaco, Cumbayá y Quito; El Marco y Canastas la Caserita y Canasta de la Mata a la Olla en el Valle de los Chillos, Aya Orgánica, en Quito; Pamba Mikuna, en el norte de Quito; Sur Roberto Guerrero en el sur de Quito; Yangoe, en Sangolquí y Conocoto; Vaco y Vaca Frabrifood, Visalú, Canasta Pichincha y Hortana en Quito.



No olvide



1. Cantidad. Priorice los productos que necesite, evite pedir cantidades abundantes. Todos tienen que abastecerse.



2. Prever. Programe sus compras con anticipación. No todas las app ofrecen lo mismo y sus tiempos de entrega son distintos.



3. Limpieza. Limpie y desinfecte los productos que recibe. No tenga contacto físico con el distribuidor.



4. Pago. Prefiera cancelar a través de transferencia o canales digitales.