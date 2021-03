Sin restricción vehicular por placas para los buses que recorran rutas de más de ocho horas de viaje

Los buses del servicio de transporte intra e interprovincial que realicen viajes largos por la red vial estatal no están incluidos en la restricción de circulación por placas, pares e impares.

Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), indicó que se consideran viajes largos a los que sobrepasan las ocho horas de recorrido.



La medida, resuelta por el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE), se aplica para el resto de los buses y los carros livianos.



Según la disposición del COE nacional, esta restricción comenzará a las 12:00 de este jueves 1 de abril del 2021; el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, la medida se aplicará todo el día.



Las rutas que emplean más de ocho horas son, por ejemplo, Tulcán -Guayaquil-Tulcán; Quito-Guayaquil-Quito; Quito -Cuenca-Quito; Quito-Loja-Quito; Ambato-Manta-Ambato; Ambato-Cuenca-Ambato; Santo Domingo -Loja-Santo Domingo.



En el oficio ANT-ANT-2021-0192-OF, de este martes 30 de abril, la ANT realiza un alcance y una actualización a la resolución del COE nacional del 28 de marzo y comunica la libre circulación para las operadoras de transporte.



En lo principal, el oficio de la ANT informa que: "Es importante mencionar que, las Operadoras de Transporte Inter e Intraprovincial, sin distinción del tiempo de recorrido, en su operación tanto origen como destino (y viceversa) de acuerdo a su Contrato de Operación, podrán circular independientemente del último dígito de la placa; con el fin de no generar inconvenientes y salvaguardar la operación en territorio del servicio de transporte público".



La Policía, los agentes de la Comisión del Tránsito del Ecuador (CTE) y el personal de los gobiernos municipales son los encargados del control de la circulación en la red vial estatal, compuesta por más de 10 ooo kilómetros de carreteras.



Las restricciones por placas se aplicará de la siguiente manera:



Jueves 1 de abril: no circulan las placas impares. Desde las 12:00

Viernes 2 de abril: no circulan las placas pares. Todo el día.

Sábado 3 de abril: no circulan las placas impares. Todo el día.

Domingo 4 de abril: no circulan las placas pares. Todo el día.