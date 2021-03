Familiares del equipo de EL COMERCIO asesinado en la frontera norte piden justicia a tres años del secuestro

Las pancartas de lona con las fotos del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron colocadas frente al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Quito, a las 10:00 de este viernes 26 de marzo del 2021.

Así recordaron que hoy se cumplen tres años del secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO en el sector de Mataje, frontera norte con Colombia, cuyos integrantes fueron asesinados por los disidentes de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). “¡Por Paúl, nadie se cansa! ¡Por Javier, nadie se cansa! ¡Por Efraín, nadie se cansa!”, era el grito que se escuchaba en medio de la manifestación.

Allegados del fotógrafo Paúl Rivas, del conductor Efraín Segarra y del periodista Javier Ortega, se dieron cita este 26 de marzo del 2021 en el Centro Histórico de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.



Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, recordó que también ha quedado en el olvido el caso de Óscar y Katy, la pareja secuestrada en Mataje en abril del 2018 y que también fue asesinada. “Las autoridades podrán irse a su casa a descansar, pero no tendrán nuestro silencio”, manifestó durante su discurso al frente del Palacio de Gobierno.



Galo Ortega, padre de Javier, se quejó de la indolencia del Gobierno para manejar la crisis generada a partir del secuestro. Cuestionó las promesas del presidente Lenín Moreno de desclasificar la información y que no se cumplieron. “Da la cara asesino, juicio a Moreno”, gritó con un megáfono en la mano.



“Estos tres años han sido muy difíciles de vivir, todo ha cambiado. El dolor siempre está ahí, lo tengo a mi hijo siempre presente y ya no está, ya no puedo ver sus reportajes que siempre me llenaron de orgullo como padre”, manifestó Ortega.



Ricardo Rivas, hermano de Paúl, cuestionó el mal trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado. “Íbamos a retirar hoy las pertenencias de Paúl, su maleta, y nos ha sido negada. Han cambiado de fiscal y él tenía que firmar el documento, pero contábamos con la rúbrica del investigador anterior. ¿Ese es el nivel de justicia que tenemos? ¿No es indignante que luego de tres años no tengamos las pertenencias de mi hermano?”.

Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega, estuvo presente en la manifestación de este 26 de marzo del 2021. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

“La fiscal Diana Salazar ha caminado de la mano con un Gobierno y un presidente que solo ha sacado a la luz pública casos que son políticos y que les ha servido para lavar su imagen. Solo las investigaciones periodísticas han aportado a lo nuestro”, acotó Rivas.



“El cinismo del presidente es elocuente porque es burlarse de las familias, de las personas, de la región. Ha dicho públicamente en ocho ocasiones que va a desclasificar una información, las actas 18, 19 y 20 relacionadas al caso y él mismo ha negado a través de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad justamente la liberación”.