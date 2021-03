Andrés Arauz afirma que no vendió su renuncia, le sacaron del BCE por una recriminación

“No he vendido mi renuncia, lo que hizo el Banco Central del Ecuador (BCE) fue indemnizarme por mi despido. Presenté la queja respectiva ante el banco, pero la desechó y continuó el proceso”, dijo sonriendo el candidato a la presidencia de la República por la alianza Unes, Andrés Arauz, en su visita a Ambato hoy, viernes 26 de marzo del 2021.

El presidenciable participó de un evento organizado por la Prefectura y el Gobierno Provincial de Tungurahua. Ahí recibió un proyecto de los parlamentos Agua, Empelo y Gente para el apoyo al sector productivo, agrícola e industrial de la provincia y el país.



Arauz continuó y explicó que no quería que le despidieran porque le interesaba preservar su estabilidad laboral como la mayoría de ecuatorianos y continuar sirviendo al país.

El candidato presidencial Andrés Arauz en su visita a Ambato este viernes 26 de marzo del 2021. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Mencionó que cree que su salida se debe a que en mayo del año pasado hizo declaraciones fuertes de manera pública; acusando a un sector de la banca de las fugas capitales y de sacar dólares de la economía nacional. “Me queje de eso y hubo una recriminación”.



Explicó que trabajó para el Estado desde el 2006 y de acuerdo a la Ley los USD 27 500 que recibió es la indemnización que le correspondía. “Yo no definí la cantidad, yo no solicité, fue el BCE quien me despidió y quien hizo el cálculo de mi pago, pese a la queja respectiva”.

Argumentó que fue funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador (BCE) entre el 2006 hasta el 2020. En el 2006 ganó un concurso de un programa especial que tenía el BCE que se llamaba ‘Jóvenes profesionales’. Participaron muchos jóvenes y accedió a esa partida que le otorgaba la estabilidad laboral.

Indicó que afortunadamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) le permitió servir al país desde otros espacios como el Ministerio de Política Económica, la Secretaria de Planificación y cuando fue Ministro del Conocimiento lo hizo a través de las licencias y comisión de servicios, respectivamente.



Al referirse al informe técnico del BCE, fechado el 8 de mayo del 2020, donde se advierte que, durante todos los 12 años y seis meses como funcionario, hizo uso de comisiones de servicio y licencias sin sueldo por un tiempo equivalente a diez años y cinco meses.

el candidato a la presidencia de la República por la alianza Unes, Andrés Arauz, en Ambato. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Afirmó que en el Banco Central tiene una carrera en el servicio público, luego pasó Ministerio de Política Económica, volvió al BCE, y nuevamente salió hasta la Secretaria de Planificación, retorno y otra vez salió al Ministerio del Conocimiento. “No son permisos, son responsabilidades dentro de la propia estructura del Estado y no tenían por qué sacarme del cargo”.



Proyecto de Ley económica urgente enviada a la Asamblea



Arauz también se refirió que la Ley que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en caso de aprobarse impediría que pueda disponer de los recursos económicos del Banco Central. Afirmó que es triste que un gobierno que carece de legitimidad democrática presente a última hora a una Asamblea que tampoco tiene el respaldo popular.



Manifestó que el un único objetivo que es que se intenta privatizar el Banco Central. Lo que se busca es que el BCE siga perteneciendo a la Banca y como saben que van a perder en las elecciones, quieren seguir controlando el destino de la patria en el área financiera, eso no se va a permitir.



“No vamos a permitir ningún chantaje ni del Gobierno ni del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sabemos que el resto de organismos multilaterales están dispuestos a seguir trabajando con nosotros porque quieren aportar al desarrollo del país”, dijo Arauz.