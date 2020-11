Andrés Arauz: ‘Luego del primer año, se retomará la inversión pública’

¿En qué condiciones recibirá al Ecuador?

El 24 de mayo asumiremos el mandato con un amplio respaldo, producto de un despecho por la forma de hacer política, que no ponía al ser humano en el centro de su prioridad. Nuestras primeras acciones van encaminadas a recuperar la dignidad del pueblo.

Ha dicho que va a llamar a una consulta popular. ¿Cómo la implementará?

Aún tenemos que examinar el instrumento para la recuperación de la institucionalidad democrática. Depende también de lo que ocurra de aquí hasta mayo con los organismos de control, la Corte Constitucional. Entonces, estamos observando qué es lo que ocurre para ver el mecanismo óptimo. No descartamos ninguno, incluyendo una Asamblea Constituyente.



¿Cuáles serán sus primeros pasos en la economía?

La prioridad es atender las necesidades urgentes de las familias, hablamos de transferir apoyo de emergencia en forma inmediata. La escala y la cobertura están por definirse. Luego seguirán medidas para preservar la liquidez doméstica, es decir, evitar que los dólares salgan y generen trabajo.



¿Cómo lo hará: con una ley, un decreto o desde la Junta Monetaria?

Las tres cosas. Tenemos medidas para la Junta Monetaria. Tenemos decretos para ajustar reglamentos tributarios, y también se requerirá fuerza de ley, no ahora sino más adelante, para regular que no se pongan propiedades a nombre de empresas ‘off shore’.

¿Qué prevé que ocurra en su primer año?

Haremos un contrato de certidumbre económica, que permitirá ofrecer estabilidad tributaria o reglamentaria, para que la empresa diga ‘ok, ya tengo un marco temporal de certidumbre para los próximos 4 o 6 años’. La empresa se compromete a dar mayor valor agregado, a preservar el empleo, etc. Luego de ese primer año, retomaremos la inversión pública, la obra pública, la infraestructura, los proyectos en alianzas público-privadas.



Para obras se necesita fuerte inversión, ¿de dónde va a sacarla?

Tendremos inversión pública con el reordenamiento de las finanzas. También habrá inversión de privados y de nuestros socios comerciales. Hay un catálogo de inversiones de USD 35 000 millones listo. Me refiero a grandes proyectos hidroeléctricos, a líneas de transmisión, a líneas de fibra óptica, nuevos hospitales, construcción de unidades educativas del milenio.



Preguntaba que de dónde sacará recursos porque dijo que no pagaría a los multilaterales y subió el riesgo país. Así, cada vez será más complicado conseguir crédito…

No vamos a cumplir con las condiciones de este acuerdo con el FMI porque afectan a las familias ecuatorianas. Son contraproducentes con la sostenibilidad macroeconómica. ¿Cómo puede ser que el acuerdo con el FMI no tenga cláusulas sobre la fuga de capitales? ¿Cómo puede no decir nada sobre el inmenso recorte que impulsan para el próximo año que terminaría ya por destruir a nuestra economía? Además, no es formalmente un acuerdo, ahí hay una precisión jurídica, es un intercambio de cartas que no tiene la figura de tratado internacional, por ende, no se quiebra ningún acuerdo.



¿Se mantendrá la dolarización? Se arguye que el dinero electrónico para sus transferencias de apoyo de emergencia pondría en riesgo la dolarización…

Eso es un rumor. La alternativa al dinero electrónico era la billetera móvil de la banca privada. ¿Cuánto mueve al mes? Menos de USD 10 000. Esa iniciativa fue un absoluto fracaso. Cuando la iniciativa pública sí estaba funcionando, movía 100 veces más, probablemente

1 000 veces más. Lo que buscamos es el uso de la tecnología al servicio de la gente.



¿Entonces habrá dolarización en el país?

Extremadamente fortalecida. No solo que va a haber más masa monetaria, por la preservación de la liquidez en el país, sino porque aumentará una variable clave: la velocidad de circulación del dinero. Con el dinero electrónico, si tengo que hacer un pago de USD 10, no tengo que gastar mi tiempo en entregar el billete físico. Eso permite que en todo ese tiempo ganado se pueda hacer otra transacción. Y esa segunda persona realizará otra transacción, y así otras más...

Hoja de vida.

​

Andrés Arauz (Quito, 1983).Economista de la Universidad de Michigan. En 2009 trabajó en el Banco Central del Ecuador, entidad de la que llegaría a ser director general bancario entre 2011 y 2013. Fue subsecretario de Senplades (2013-2015). En marzo de 2015 fue nombrado ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. En abril del 2017 fue ministro de Cultura.