AMT da indicaciones sobre cómo deben circular las personas que requieren entrar o salir de Quito a otras ciudades

Hay confusión entre los conductores que intentan ingresar o salir del Distrito Metropolitano de Quito. Usuarios en redes sociales replican sus preguntas sobre la aplicación de la medida Hoy circula, que regula la movilidad vehicular en la capital.

Un ciudadano realizó una pregunta a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): "Mi vehículo no circula hoy, pero, ¿será que sí puedo ir de Calderón a Cumbayá o no?", consultó el hombre en Twitter.



La institución municipal, por su parte, recordó que la restricción vehicular rige durante las 24 horas en la ciudad y abarca a todo el Distrito. Pero existen excepciones.



La AMT detalló que en las troncales nacionales, por ejemplo, la E-35, que forma parte de la Red Vial Estatal de Ecuador y atraviesa las provincias Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, tiene libre circulación. Lo mismo ocurre, según la entidad, con la avenida Simón Bolívar y ejes viales, pues allí el Hoy circula no aplica.



La aclaración de la AMT es una nueva rectificación en el sistema de restricción. Durante la primera semana de octubre, la entidad ya había anunciado que la medida regiría en todo el Distrito Metropolitano, es decir, en las vías urbanas, en la av. Simón Bolívar y en todas las arterias de la Red Estatal.

Buenas tardes, la restricción vehicular rige todo el día y en todo el DMDQ. Únicamente las troncales nacionales, La E35 tiene libre circulación, Simón Bolívar y ejes viales no cuentan con restricción. Cumbayá, Tumbaco, Ruta viva si hay restricción. Saludos — AMT Quito (@AMTQuito) October 17, 2020



La medida se mantiene en la Ruta Viva, calles y avenidas de las parroquias Guayllabamba y San José de Minas (norte); Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto (noroccidente); Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche, Píntag (oriente); Amaguaña (sur).



La normativa Hoy Circula se implementó en la capital luego de que el estado de excepción finalizara en Ecuador el 13 de septiembre último.



El Municipio de Quito estableció que, sin importar el mes, los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán circular los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los automóviles con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0) podrán transitar los días martes, jueves y sábado. Los domingos circulan todos.