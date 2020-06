AMT pide autorización para implementar un sistema informático de matriculación en Quito

LEA TAMBIÉN

Las reuniones entre las agencias Metropolitana y Nacional de Tránsito (AMT y ANT) para definir cómo se reactivará el proceso de matriculación vehicular en Quito continúan.

Este jueves 25 de junio del 2020, la AMT informó que su equipo elaboró un proyecto para que se pueda retomar este trámite, a través de un Módulo Informático de Matriculación de Tránsito.



La agencia local solicitó a la nacional que autorice la implementación de la plataforma que permitiría un proceso en línea para matricular autos usados y exonerados, en lugar de trasladarse a los centros donde usualmente se hace este proceso.



Así se busca mantener el trámite virtual con el fin de evitar aglomeraciones y posibles focos de contagio de covid-19 en los centros de matriculación vehicular.



Se trata de un sistema que permitiría validar, de forma digital, todos los requisitos necesarios para matricular un vehículo, en menor tiempo que haciéndolo en persona.



Este trámite se había reactivado en Quito el 16 de junio, Pero un día después, la ANT emitió un oficio mediante el cual señalaba que no dio autorización para que se suspendiera el cobro y la aplicación de la revisión técnica vehicular en el Distrito.



Luego, el ente rector decidió suspender estos procesos en Quito hasta que se defina en una mesa técnica cómo se realizarían en el contexto de la emergencia sanitaria, por la pandemia del covid-19.



Según la AMT, la Asamblea Nacional autorizó la suspensión de la revisión técnica vehicular, pero ahora deberá tratarse en el Concejo Metropolitano una aprobación para que se exonere por esta vez el rubro por este proceso.



En un comunicado, la Agencia informó que la Secretaría de Movilidad presentará un proyecto de normativa en la Comisión de Movilidad, tomando en cuenta que no se puede cobrar por un servicio que no se recibirá.



Mientras no se reactive el servicio de matriculación y se apruebe un nuevo plan de calendarización, los agentes no sancionarán a quienes no tengan actualizada la matrícula entre marzo y junio de este año, pues el servicio se suspendió debido al confinamiento nacional.



Sin embargo sí se están realizando otros operativos. Por ejemplo, ayer, en la avenida Morán Valverde, se revisó el cumplimiento de las restricciones. También se sancionó a quienes tienen vidrios polarizados o luces no permitidas en la normativa de tránsito.

Los agentes también están controlando en las vías que los buses circulen por la ciudad respetando el aforo permitido de hasta el 50% de su capacidad y que los pasajeros usen mascarillas y se sienten en puestos distantes entre sí.