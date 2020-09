Ambato y Latacunga mantendrán las medidas que rigen en el semáforo amarillo a partir del 13 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales de Ambato y Latacunga ingresarán a una nueva etapa a partir del 13 de septiembre; una vez que culmine el estado de excepción. Los concejos cantonales analizan mantener las restricciones establecidas en el semáforo color amarillo.

En Ambato el Concejo Cantonal aprobó en primera instancia el Proyecto de Ordenanza reformatoria que busca prevenir los contagios del covid-19. Los concejales ratificaron continuar con las restricciones de circulación vehicular, la prohibición del consumo de alcohol.



También el impedimento de la realización de eventos masivos y uso de espacios públicos. Sobre el transporte intracantonal, urbano y parroquial, los pasajeros deberán ir solo sentados de acuerdo a la regla técnica de bioseguridad de distanciamiento que la Dirección de Tránsito Transporte y Movilidad de la Municipalidad (DTTM) aplique para el efecto. No está permitido ingerir alimentos, beber, fumar o escupir dentro de los buses.



“Es importante recordar a todos los ciudadanos que la culminación del estado de excepción no significa poner fin a las restricciones que se vienen aplicando en nuestro país y en particular en nuestro cantón”, señaló Javier Altamirano, alcalde de la ciudad.



Mencionó que hay que continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado constante de manos.



En Latacunga se mantendrán las restricciones establecidas en el semáforo color amarillo, especialmente con la prohibición de los eventos sociales.



“Se restringirá la apertura de licoreras, los viernes, sábado y domingo no habrá el expendio de licor. Aún está en análisis la apertura de los gimnasios con un aforo entre el 25 y 35% todo dependerá del lugar”, mencionó Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga.



Dijo que un borrador de Ordenanza con medidas de estas características se envió a los municipios del país para que las normativas sean similares y no afecte la movilización de las personas hacia otras jurisdicciones. En el control de tránsito estará encargada la Policía Nacional, puesto que el Cabildo no tiene esa competencia. “La pandemia no ha terminado y nuestra intensión es fortalecer la campaña para evitar contagiarse”.



El Intendente de Policía de Cotopaxi, Marco Erazo, explicó que espera las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia para trabajar en los controles y operativos en respaldo a los municipio de la provincia.