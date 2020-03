Javier Altamirano, alcalde de Ambato prohibió el uso de espacios públicos y restringió la circulación vehicular

LEA TAMBIÉN

El servicio de transporte urbano en la ciudad de Ambato se cumple a medias, mientras el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, decidió cerrar las puertas de la Terminal Terrestre como medida de seguridad ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, hoy martes 17 de marzo del 2020.

Además, prohibió el uso total del espacio público como avenidas, puentes, pasajes, plazas y plazoletas, parques, casas comunales, canchas, escenarios deportivos. “Luchemos juntos contra el virus, ese nuestro principal enemigo, no seamos presa de la desobediencia”, mencionó.



También restringió la circulación del transporte público tanto intracantonal, parroquial y urbano. Así como el comercial en taxis, carga liviana e institucional, tomando en cuenta el número final de la placa del automotor de acuerdo al Decreto Presidencial 1017. Es decir, el lunes, miércoles y viernes no circularán las plazas con el número par, mientras que martes, jueves y sábado lo harán los impares.



El Burgomaestre aseguró que el Cabildo garantizará la dotación de servicios básicos como agua potable, seguridad alimentaria, medicinas y productos de primera necesidad. A esto se sumó la limpieza de los centros Integrales del Adulto Mayor, Jesús de Nazaret y Nueva vida con amor.



Además, la suspensión temporal de la totalidad de los Certificados Habilitantes de los establecimientos comerciales de cualquier tipo que funciona en la urbe, exceptuando a los centros de salud, farmacias, tiendas de abarrotes y panaderías. “Quienes incurran en la desobediencia de la mencionada prohibición serán sujeto de una multa, impuesta a cargo de la entidad competente”.



A la par 120 de las 350 unidades de transporte urbano laboraron al momento. Washington Núñez, gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano de Tungurahua, afirmó que mantendrán el servicio mientras no haya nuevas disposiciones del Gobierno Nacional y de la Alcaldía. “Un grupo de compañeros ya no salió a trabajar por el peligro de contagiarse con el virus, puesto que uno de nuestros usuarios puede portarlo”.



Acotó que respetarán el calendario de circulación de acuerdo al número de la placa para evitar contratiempos de los socios. Por las medidas adoptadas por las autoridades hay pocos usuarios, las unidades está circulando con entre 15 y 20 personas, y en los próximos días se reducirá más.



Núñez mencionó que la limpieza y desinfección de las unidades avanza, se prevé que hasta el jueves 20 de marzo las 350 unidades estén desinfectadas. “El trabajo de limpieza se realiza en la noche y en el día ya son puestas al servicio de los ambateños”.