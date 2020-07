Álvaro Noboa anunciará si será o no candidato a la Presidencia el 28 de julio del 2020

LEA TAMBIÉN

Álvaro Noboa, líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), anunciará el 28 de julio del 2020 si aceptará o no la candidatura a la Presidencia de Ecuador. Así lo afirmó en sus redes sociales.

El empresario bananero guayaquileño, de 69 años, optaría por su sexta postulación, en caso de aceptar. Antes fue candidato en 1998 con el extinto PRE y con el desaparecido Prian, lo fue en el 2002, 2006, 2009 y en el 2013.



En torno a esta potencial candidatura, se activó la Agrupación de Independientes Progresistas Álvaro Noboa. El grupo emitió un comunicado en el que piden a Noboa su participación en los comicios del 2021.



“Exitoso empresario sin ninguna relación con los 14 años de estos regímenes nefastos que han destruido nuestro querido país”, reza el documento firmado por el exlegislador, Fausto Lupera.



Noboa también había difundido el pasado fin de semana un mensaje dirigido a los ecuatorianos y a los ciudadanos del mundo. Dijo que en el Consejo Nacional Electoral discuten si su partido está o no listo para participar en las próximas elecciones, pero que su organización política está en condiciones de estar en la papeleta.



Refirió que ya fue electo presidente en 1998, “pero no me entregaron el poder”. “Percibo que van a hacer que se repita lo del 98, se repita lo del 2006 y no respetar la voluntad popular”.



También dijo que percibe que, aunque el país necesita de su ayuda, no saldrá adelante hasta que no entierre a los corruptos, al narcotráfico y al sistema electoral.



“Por eso, aunque he tenido apoyo masivo y me siento muy agradecido, he tenido un pedido del pueblo para que los gobierne, voy a esperar a que llegue el momento en que sea el pueblo ecuatoriano el que decida las elecciones”.



Wilson Sánchez, presidente nacional de AEA, refirió que Noboa es el candidato natural del partido y que esperan una respuesta favorable. Él cree que hoy el escenario es distinto, pues el empresario no ha formado parte de ningún gobierno.



“Se necesita alguien con experiencia, es lo que el país demanda en este complejo momento”, dijo.



Sánchez cree que AEA no será impedido en participar en los comicios porque el artículo 314 del Código de la Democracia establece que solo podrán presentar candidaturas las organizaciones políticas registradas legalmente hasta 90 días antes de la convocatoria a elecciones”.

“Es decir, hasta el 19 de junio el partido AEA lista 7 continúa en el registro de organizaciones políticas del CNE”, concluyó en referencia a la posibilidad de excluir a la organización del registro por no haber cumplido con los requisitos establecidos en los resultados de los dos últimos procesos”.