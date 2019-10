Los No Alineados felicitan a Evo Morales por su reelección en una declaración

LEA TAMBIÉN

La decimoctava cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) aprobó, este sábado 26 de octubre del 2019, una declaración especial para felicitar con motivo de su reelección al presidente boliviano, Evo Morales, un documento que no secundaron las delegaciones de Guatemala, Chile y Guayana.

En el texto de la declaración, que no estaba prevista en la agenda y fue presentado en el pleno por el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Diego Pary, se señala que los jefes de Estado y Gobierno del MNOAL "acogieron con beneplácito la convocatoria y celebración de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia"



Añade que los jefes de Estado y Gobierno de los No Alineados "reconocieron el espíritu democrático del pueblo boliviano, que acudió a las elecciones de manera pacifica y cívica".



Asimismo, "felicitaron a S.E. Evo Morales Ayma (...) por su reelección como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para el periodo 2020-2025 y piden respeto por la voluntad soberana del pueblo boliviano".

El ministro de Exteriores azerbaiyano, tras oír a los representantes de Guatemala, Chile y Guayana, señaló que al no haber más objeciones la declaración especial se consideraba aprobada.



Según la autoridad electoral boliviana, Morales obtuvo el 47,8 % de los votos, 10,57 puntos porcentuales más que el opositor Carlos Mesa, por lo que no habrá segunda vuelta.



Mesa ha advertido de que no reconocerá estos resultados por considerarlos fraudulentos, al estar el órgano electoral al servicio del presidente, por lo que exige una segunda vuelta con Morales.