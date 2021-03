Alianza País busca una reestructuración para no desaparecer del registro electoral

El movimiento Alianza País (AP) vive momentos críticos. Tras la desafiliación del presidente de la República, Lenín Moreno, quien era el máximo dirigente de la agrupación, la dirigencia busca una reestructuración.

Diego Fuentes, titular del Comité de Ética de AP y exministro del Interior durante el anterior Gobierno, señaló este miércoles 3 de marzo del 2021 en Ecuadoradio que “no ha existido una presidencia del movimiento” y que la decisión de iniciar un proceso disciplinario contra Moreno pudo haberse tomado “mucho antes”.



Fuentes señaló que la salida de Moreno es el punto de partida para dar paso a una reestructuración de la dirección nacional de AP, con la elección de un nuevo presidente del movimiento, aunque no adelantó nombres. Esta decisión se tomaría dentro de una convención nacional.



Fuentes reconoce que los resultados de los comicios generales ponen en riesgo “la supervivencia” de Alianza País, sino se logra dar un vuelco de timón. En la primera vuelta de los comicios AP no logró ningún escaño en la Asamblea Nacional y su binomio presidencial, integrado por Ximena Peña y Patricio Barriga, alcanzó solo el 1,54% de votación y, hasta el momento, con resultados preliminares, esa tienda política no ha logrado ningún escaño en la nueva Asamblea.



El exministro cree que el movimiento fue unos de los “grandes damnificados” de la pugna política que se evidenció en Ecuador en los últimos cuatro años. “Lamentablemente (Lenín) Moreno llegó al poder gracias a la estructura de este movimiento, que ha conseguido transformaciones importantes para el país. Llegó con un plan de gobierno que no se acabó ejecutando”.



Lenín Moreno llegó a la Presidencia de Ecuador el 24 de mayo del 2017 auspiciado por Alianza País, pero pocos meses después hubo una ruptura con el ala afín al expresidente Rafael Correa, lo que derivó en la desafiliación de varios de sus dirigentes. En las recientes elecciones generales, Moreno no hizo campaña por AP.