El bloque de Alianza País afronta posibles deserciones

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, manifestó hoy, miércoles 5 de febrero del 2020, que evalúa continuar en Alianza País (AP), mientras el bloque todavía no define un reemplazo para la coordinación de los aliados del oficialismo dentro de la Asamblea.

“Lo estoy analizando. Lo he dicho frontalmente. Es una decisión que responderá no solamente a lo que ha sucedido sino también responde a cuál es el objetivo, cuál es el fin, a qué va a pasar con la organización política”, expresó Cedeño.



La reacción se dio poco después de que la bancada decidiera pedir a Daniel Mendoza que deje la coordinación del grupo, luego de que su alterna, Pinuccia Colamarco, votara en contra de que el pedido de juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, pase al Pleno.



Mendoza no se ha referido públicamente a la sanción, aunque en la víspera manifestó que respetaba las decisiones que se tomen en la bancada. El legislador lidera el movimiento provincial Mejor de Manabí.



También fue sancionada Karina Arteaga, otra de las integrantes del bloque y de la Comisión de Fiscalización. A ella el bloque la suspendió “de manera indefinida” hasta que la Comisión de Ética del movimiento tome una decisión. Además, le pidieron que renuncie a esta mesa legislativa.



Arteaga manifestó que impugnará la resolución, pues adujo que no pudo acudir a la votación del caso Atamaint por problemas de salud. “Yo voy a apelar a la sensibilidad de mis compañeros, a que revisen su decisión”, dijo.



Sin embargo, Cedeño no es la única que analiza su permanencia en AP, pues Fausto Terán, otro de los integrantes del bloque y quien también forma parte de la mesa de Fiscalización, cuestionó el manejo del secretario ejecutivo del movimiento, Gustavo Baroja.



“Hay problemas dentro de AP y si no hay soluciones, si no hay cambios drásticos, cambio de cabeza, de estructura, lamentablemente no solo el asambleísta Terán, ni Cedeño, creo que algunos otros están pensando (separarse) porque no hay un horizonte”, sostuvo.



Terán manifestó que en dos años y medio Baroja solamente se ha reunido en una ocasión con la bancada. Ocurrió la semana pasada, cuando varios asambleístas le exigieron explicaciones por la difusión de algunos comunicados que iban en contra de la postura del Ejecutivo y la Asamblea.



“Ha habido mucha discrepancia y, sobre todo, falta de comunicación entre lo que es el movimiento político, la bancada de Alianza País y lo que es el Gobierno, lo que ha provocado inclusive decisiones contradictorias”, dijo Ana Belén Marín, integrante del grupo.



De cara a la convención nacional que tiene prevista AP para el próximo 29 de febrero en Quevedo, Los Ríos, Marín apuntó que “no solamente hay que cambiar las figuras, o cambiar la etiqueta, hay que cambiar el fondo” de esta organización.



La coordinadora de AP, Ximena Peña, señaló que la bancada será respetuosa con cualquier decisión que tomen. Sin embargo, matizó que no solamente en este bloque sino también en otros “los legisladores van a optar por decisiones que consideren necesarias para su futuro político”.



Según Peña, en la bancada de AP y aliados permanecen 39 legisladores, aunque Cedeño manifestó que “es el bloque menos orgánico en la Asamblea Nacional”.



La decisión de Creo de romper el acuerdo con AP y asambleístas de minoría por el fallido juicio político a Atamaint desvaneció la mayoría parlamentaria que venía operando desde mayo pasado.