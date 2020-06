Alfredo Adum está libre y dice que rendirá una declaración voluntaria sobre su avioneta

LEA TAMBIÉN

El empresario Alfredo Adum Ziadé está en libertad. Así lo confirmó a EL COMERCIO la mañana de este miércoles, 17 de junio de 2020. El exministro de Energía en el gobierno de Abdalá Bucaram fue retenido anoche con fines investigativos cuando se transportaba en un vehículo por la vía a la Costa, en Guayaquil.

Según Adum, la Policía lo llevó a la Fiscalía y a las 03:00 le retiraron la custodia de los agentes. Luego se dirigió a una clínica privada, en el norte de la ciudad, para realizarse un chequeo médico.



“Estuve en la Fiscalía y ahora ya me retiraron la Policía y estoy haciéndome chequear en el hospital (…) Ya no estoy retenido, todo fue un show”, indicó durante la madrugada.



Después de los procesos médicos, el empresario señaló que rendirá una declaración voluntaria sobre su avioneta. No precisó la fecha, ni tampoco la hora.



La aeronave se estrelló en Perú el pasado 8 de junio del 2020. Entre sus tripulantes estaba Daniel Salcedo, investigado por presuntos actos de corrupción en procesos de compras del hospital del IESS, Los Ceibos.



Jorge Sosa, abogado de Adum, indicó que citaron a su defendido para que rindiera una versión sobre “el tema de peculado y asociación ilícita relacionado con Daniel Salcedo”.

Según el jurista, el fiscal del caso quiere conocer si Adum tiene alguna relación, vinculo o amistas con Salcedo. “Alfredo Adum no tiene nada que ver con el señor Salcedo”, indicó Sosa en Teleamazonas.