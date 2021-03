Alertas por exceso de velocidad, uso de paradas...Así monitorea el Municipio a 713 de 3 082 buses públicos en Quito

El Municipio de Quito no tiene una fecha para que las 65 operadoras de buses urbanos incrementen el pasaje de 25 a 35 centavos. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, informó el lunes 1 de marzo del 2021, que cada cooperativa elevará el costo conforme cumpla con los 28 indicadores de calidad.

Los 30 días hábiles que estipulaba la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte para la revisión de la tarifa vence el lunes. Sin embargo, el sábado pasado, Abad anunció que en Quito todavía no se puede cobrar 35 centavos.



“Si mañana hay una operadora que cumple con todos los indicadores se actualiza mañana. Sin embargo, no todas lo pueden hacer en el mismo tiempo porque hay unas más adelantadas que otras”, manifestó el funcionario.



Pero ¿cómo se hace el control? Abad explicó a este Diario el funcionamiento de la plataforma que, según dijo, no es operada por externos, sino que está en los servidores de la Secretaría de Movilidad.



Con los dispositivos de georreferenciación instalados en los buses, el proveedor del servicio de las operadoras transmite la información a la base de datos del Municipio. Así, en tiempo real se puede registrar la velocidad promedio, excesos de velocidad, maniobras bruscas, colisiones, apertura de puertas en lugares no permitidos, el uso correcto de las paradas y el aforo.



Por ejemplo, a las 12:17 del lunes, el sistema reportaba siete alertas de buses que cometieron infracciones relacionadas con el exceso de velocidad. Una de las unidades, por ejemplo, circulaba a 76 kilómetros por hora, cuando en la zona urbana el límite es de 40 km/h y el rango moderado de 40 a 50 km/h.



Según Abad, en esta primera fase lo que se hará es alertar a los conductores mediante un mensaje de texto sobre la infracción.



La idea es cambiar la actitud de los choferes al saber que son monitoreados todo el tiempo mediante la plataforma con la que cuenta el Municipio.



El sistema también se usará para cotejar las denuncias que realizarán los usuarios mediante la aplicación Movilízate UIO y otras vías. Así, según Abad, no quedará a discreción del denunciante si hubo o no una infracción.



El sistema permite ver el recorrido de los buses y el nombre del conductor. Eso posibilita que la sanción sea dirigida al chofer y no al dueño de la unidad como hasta ahora ocurre.



Actualmente, según Abad, hay 713 de los 3 082 buses que ya son monitoreados por el Cabildo. Esas unidades pertenecen a 15 operadoras. El Secretario dijo que solo “cuatro o cinco operadoras están a punto de cumplir con el 100% de indicadores”.



Los buses de las operadoras que cumplan con los requisitos estipulados en la Resolución emitida por la Secretaría de Movilidad tendrán un distintivo. Así, los usuarios sabrán que se trata de una unidad que cobra 25 o 35 centavos.



Los transportistas, mientras tanto, están a la espera de que la tarifa se incremente. Segundo Rea, gerente de la cooperativa Transplaneta, comentó que realizaron una inversión de más de USD 2 000 por unidad para el sistema de monitoreo.



Además, el dirigente indicó que también han invertido en la afiliación de los conductores al Seguro Social por lo que todos esos gastos necesitan ser cubiertos con las nuevas tarifas.