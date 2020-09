Autoridades alemanas investigan muerte de paciente tras ataque informático en hospital

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de la ciudad alemana de Colonia (oeste) anunciaron el viernes 18 de septiembre del 2020 una investigación por homicidio involuntario tras la muerte de una paciente que no pudo ser admitida en un hospital a causa de un ataque de piratería informática.

El hospital universitario de Dusseldorf (oeste) fue objeto de un ataque informático perpetrado hace una semana por un pirata o piratas informáticos que paralizó los servicios de ambulancias.



Una paciente, de 78 años, gravemente enferma y que no pudo ingresar, tuvo que ser atendida en una ciudad más alejada, en Wuppertal, y finalmente falleció.



Aunque no se ha demostrado aún que la muerte se deba a la falta de atención inmediata, la fiscalía de Colonia ha iniciado una investigación por homicidio involuntario.



“Estamos comprobando si hay una conexión criminal entre la piratería y la muerte de esta persona”, dijo el fiscal Christoph Hebbecker,



Los piratas informáticos explotaron una “brecha en una aplicación” para encriptar varios servidores del hospital, que quedaron así bloqueados momentáneamente.



A diferencia de otros casos similares, no se pidió ningún rescate.



Alemania ha sufrido varios ataques de piratas informáticos, que sabotearon instituciones de investigación y de enseñanza superior en los últimos meses, en particular en Giessen, Colonia y Bochum.