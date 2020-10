Alcaldía de Quito aplicará un plan enfocado en la persuasión de los manifestantes

LEA TAMBIÉN

En Quito hay calma. Ninguna calle está cerrada, los buses circulan con normalidad y no se observan aglomeraciones en plazas o parques. Así luce la ciudad a las 09:45 de este jueves 22 de octubre, horas antes de que se desarrolle una protesta convocada por organizaciones sociales, sindicales y políticas.

El alcalde de la capital, Jorge Yunda, ordenó que se active el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para monitorear y controlar el desarrollo de las manifestaciones. La consigna, dijo, es permitir el derecho a la protesta y persuadir para que no opten por la violencia.



El COE está conformado por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Agentes Metropolitanos de Control, Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.



Según el Alcalde, los informes de Inteligencia de la Policía indican que las protestas de hoy no estarán en el mismo nivel de violencia que las del año pasado, en donde se destruyó la propiedad privada y pública, hubo agresiones a los ciudadanos y se atentó contra el patrimonio del Centro Histórico.



Los operativos de hoy están enfocados en la prevención y persuasión. En ocho vías de ingreso a la ciudad, como la Panamericana Norte y Sur, Simón Bolívar y Occidental se establecieron puntos de control vehícular.



Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que en esos sitios se vigilará a los vehículos que ingresen a la capital. Se revisará que tenga el número de placa habilitante para circular y que no lleven a pasajeros en la zona de carga de camionetas, camiones o volquetas. En caso de que se detecte estas infracciones se emitirán multas.



La Alcaldía también cuenta con monitoreo a través de 600 cámaras instaladas en las plazas y mercados en donde se prevé la concentración de los manifestantes. A estos equipo se suma el sistema de perifoneo a través del cual se emitirán mensajes para persuadir y para recomendar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y, de esta forma, evitar contagios por covid-19.



Para César Díaz, secretario de Seguridad del Municipio, el plan de acción consiste en proteger y garantizar el funcionamiento de entidades públicas y puntos estratégicos de la ciudad como las plantas de agua, luz, terminales y las paradas del Metro. Más de 2 000 agentes municipales trabajarán hoy en las calles



"Todo está funcionando con normalidad. Hay calma, está operando el transporte público y no hay aglomeraciones", apuntó Díaz.