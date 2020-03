Alcaldesa de Guayaquil cierra sitios municipales de aglomeración de personas por emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó la mañana de este jueves 12 de marzo del 2020 las medidas tomadas en la ciudad tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el brote de coronavirus covid-19, anunciada ayer por el presidente de la República Lenín Moreno.

Viteri señaló que las personas que lleguen al Puerto Principal provenientes de los países que tengan declarada la pandemia no podrán regresar al trabajo hasta después de una cuarentena y la revisión médica.



Además, canceló todos los eventos masivos en la ciudad, incluidos que tienen menos de 1 000 personas. "No va a haber eventos públicos. No se va a dar permiso para eventos ni de 100, ni de 500 ni nada", dijo.

Entre las medidas están:



1.- Los medios digitales del Municipio de Guayaquil está a disposición de los usuarios.



2.- Se intensifica la desinfección en Metrovía, buses y terminal de Guayaquil. Se usa dioxico y ozono y la tercera desinfección la hace el concesionario.



3.- Los municipios y prefecturas pueden tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus, dijo Viteri. Guayaquil ha tomado la decisión de enviar a sus casas a todos los empleados vulnerables, de prohibir los eventos públicos masivos, cerrar las piscinas y juegos acuáticos todo sitio donde puedan correr peligro los guayaquileños.



Además dispuso el cierre de todos los sitios donde concurren niños y ancianos, incluido las guarderías municipales.



4.- Teatros, el malecón, centros comerciales, no están cerrados, las personas deben tomar conciencia y lavarse las manos.



5.- Los mercados tendrán desinfección con ozono. La red de mercados sigue funcionando igual, pero con medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.



6.- Registro Civil, terminal terreste, Metrovía, etc, todo sitio relacionado con el Municipio de Guayaquil tendrá la desinfección y el gel necesario. "Debo anunciar que he pedido a todos los directores, fundaciones, corporación, y empresas públicas, reducir gastos y toda inversión que no sea prioritaria en virtud de la crisis económica". Para que todo saldo se concentre en la salud.

7.- Se pondrá una brigada de salud en el Terminal Terrestre para proteger a los guayaquileños.



8.- 24 000 tarros de proteina, vitamina C y zinc se están entregando en puntos de salud.