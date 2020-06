Alcaldes, de mayoría socialcristiana, plantearán la destitución del prefecto del Guayas

LEA TAMBIÉN

El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, pierde apoyo ante el Consejo Provincial. La tarde de este viernes 5 de junio de 2020 quince alcaldes del Partido Social Cristiano (PSC) decidieron que plantearán ante el órgano legislativo provincial que se activen las vías legales para su destitución y concretar el relevo.

Esta acción surgió tras una reunión entre los personeros municipales de ese partido político. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, comandó la cita. A esa resolución se sumaron después otros alcaldes de distintas tiendas políticas y varios representantes de las juntas parroquiales.



Viteri publicó la resolución en su cuenta en Twitter. “Ante los hechos de conocimiento público, este viernes 5 de junio, durante la sesión de consejeros de la 6-Madera de Guerrero que presidí, se decidió plantear ante el Pleno la solicitud de destitución inmediata del prefecto Carlos Luis Morales”.



El prefecto está procesado por supuesto tráfico de influencias por contratos de insumos médicos durante la pandemia de covid-19.



Este Diario conoció que se planteará el artículo 333 del Cootad. Dicha normativa, en su literal D, habla de las causas para la remoción por despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado, legal y debidamente comprobado.



También, en el literal C, se habla sobre el incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en el Código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada.



El legislador Henry Cucalón aseguró que en el caso de Morales hay “responsabilidades políticas” que deben ser asumidas. “Sin perjuicio de las acciones procesales, mi provincia no puede estar representada por un prefecto con grillete, él tiene que dar un paso al costado”, afirmó.



Morales fue detenido la mañana del miércoles 3 de junio y recuperó su libertad en menos de 24 horas, luego de que un juez no aceptara el pedido de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía y ordenó la prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.