Cantones de Los Ríos sin alcaldes tienen apuros económicos

El equipo caminero para trabajar en las vías está paralizado. No hay recursos disponibles para comprar el combustible de los vehículos. Y para no suspender el servicio de recolección de basura, se ha tenido que recurrir a ‘la vaca’ para costear el diésel que consumen los recolectores.

Tampoco se pueden adquirir suministros. Y hoy llegan a la segunda quincena sin pagar el salario de los empleados.



Esa es la realidad que tienen en común varios cantones de Los Ríos, donde existen alcaldes prorrogados. En la misma situación está el Gobierno Provincial fluminense. Las cuentas bancarias de esos gobiernos locales fueron bloqueadas por el Banco Central (BCE), desde el pasado 14 de mayo hasta que tomen posesión las nuevas autoridades con sus respectivas credenciales.



Ello ha generado problemas en los municipios con alcaldes prorrogados: Babahoyo, Baba, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Ventanas y Vinces. También hay inconvenientes en Jaramijó, cantón de Manabí.



En el campamento de ve­hículos pesados de Babahoyo, los tractores, volquetas y otros equipos están parados. Desde el día en que debieron asumir los nuevos funcionarios no han trabajado, lo que ha derivado en que varios proyectos fueran suspendidos. Por ejemplo, no se realiza la reconformación de vías en la urbanización Puerta Negra, en las que hay visibles baches.



El alcalde prorrogado, Guido Silva, confirmó que no se ha podido continuar porque su firma no estaba autorizada para acceder a los recursos. Hasta ayer continuaba el trámite para que fuera habilitada.



Otro sector donde quedó inconcluso el mejoramiento de vía es la San Pablo-Cacharí. Ahí, un tramo considerable fue destruido por los últimos aguaceros. Silva comentó que la flota de 20 vehículos pesados demanda cada día de USD 500 a 700 en combustible, cantidad que no puede ser solventada por el Concejo Cantonal.

Vehículos del equipo caminero de Babahoyo no trabajan por falta de combustible. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

En tanto, 12 carros recolectores de basura trabajan porque Silva ha asumido los USD 150 diarios que se requieren para diésel. “Es un aporte personal -dijo- que he hecho para evitar que la ciudad quede envuelta en basura”.



Pero otro problema es que hoy deberá pagar salarios a los 826 empleados municipales. Se demandan USD 550 000 para cubrir sueldos, pero hay más obligaciones. Aportaciones al IESS por USD 220 000; impuestos al SRI, que ascienden a 80 000; servicios básicos, por 21 300 y otros rubros. En total son más de USD 1,3 millones para este mes.



Un panorama similar vive el cantón Baba. La alcaldesa prorrogada Mónica Salazar contó que la tarde del miércoles habilitaron su acceso a la cuenta en el BCE, pero aún esperaba que se transfirieran USD 532 000 para poder hacer frente a los gastos corrientes.



Néxar Arriciaga, vicealcalde prorrogado, contó que junto a los concejales ha tenido “que hacer vaca” para pagar los USD 90 diarios que demandan tres carros recolectores de basura. Pero han tenido otros problemas para resolver la demanda de suministros.



Por ejemplo, el domingo pasado se quemó una bomba de agua que abastecía a 6 000 familias de la isla El Bejucal. “No se ha podido arreglar porque para ello se necesita seguir un proceso y subirlo a Compras Públicas, pero en la situación en que estamos no podemos”.

En un recorrido por el lugar, el miércoles pasado, una moradora reclamó por la falta de agua. “No se puede lavar, ni cocinar, el agua es necesaria para el día a día, estamos desesperados”, comentó María Cedeño, habitante de la localidad rural.



El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, refirió que desde el poder legislativo se verificará por qué se demoró la entrega de credenciales a dignidades fluminenses. Incluso dijo que no se descarta llamar a las autoridades de control y justicia.“Es totalmente impresentable, por el gran problema que se ha generado en las ciudades en las que no hay autoridades”.



El alcalde electo de Babahoyo, Carlos German, está esperando su credencial para asumir el cargo. “No hemos tenido recursos en el cantón, ha habido acefalía. Exhorto la proclamación de resultados al Tribunal Contencioso”. Han pasado dos meses desde las seccionales del 24 de marzo.



En Jaramijó recién se habilitó el acceso a las cuentas del BCE la tarde del jueves. El alcalde Bower Bailón acotó que en el lapso sumaron problemas para el pago de proveedores, sueldos a empleados y obreros, para la compra de repuestos para la maquinaria.



De acuerdo con el funcionario, se debían USD 375 000 aproximadamente y se preveía que a las 18:00 de ayer se pagaran los salarios, combustibles, alimentos y proveedores.



Este Diario solicitó información al BCE para conocer con exactitud el número de cantones que aún no están habilitados, pero no hubo respuesta.