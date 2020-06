Alcaldes, prefectos, asambleístas y expresidentes se solidarizan con familia de Carlos Luis Morales

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales fueron el escenario. Varias figuras políticas, entre alcaldes, prefectos, asambleístas y expresidentes de Ecuador, se solidarizaron con la familia de Carlos Luis Morales, quien falleció la mañana de este 22 de junio del 2020 en una clínica de Samborondón.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz fue uno de los primeros en mostrar su condolencia. Hizo referencia en su mensaje en Twitter a la detención que el pasado 3 de junio lo unió con Morales en la Unidad Judicial en Guayaquil.



“Me dueles Carlos Luis. Nos enojamos en campaña, pero el día que juntos caímos presos, te acercaste cuando te nombré y te despediste: ‘presidente, siempre mi admiración para usted’. Te dije que Dios te bendiga. Nos dimos un abrazo ese 3 de junio juntos en prisión”. No fue el único mensaje, publicó varios en su cuenta de Twitter.

Rafael Correa también lamentó el fallecimiento de un ser humano. “Ecuador se parece cada día más a una película de terror y tragedia. Paz en la tumba de Carlos Luis”.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reaccionó a través de su cuenta en Twitter. “Más allá de lo complejo que siempre fue y es la función pública en este país y creo que en todo el mundo, nada vale la pena como la tranquilidad, mi sentido pésame a los familiares y amigos del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, paz en su tumba”.

También la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, lamentó el inesperado deceso. “Carlos Luis Morales lejos de la arena política y lo que eso implica, expreso mi solidaridad en estos duros momentos a toda su familia y amigos. Que este triste episodio nos sirva para reflexionar como país. Paz en su tumba”.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dejó de lado las diferencias políticas. “Es doloroso el fallecimiento de Carlos Luis Morales. Mi solidaridad a sus seres amados. Que descanse en paz”.

La viceprefecta de Guayas, Susana González, también se refirió al suceso y decreto tres días de luto en la provincia más poblada de Ecuador.



“Lamentamos el prematuro fallecimiento del Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas. El Gobierno Provincial decreta tres días de luto ante la partida de su autoridad. Nuestras condolencias asu familia. Paz en su tumba.



La asambleísta del correísmo, Marcela Aguiñaga, criticó el rol de la prensa en los recientes casos para referirse al fallecimiento de Morales. “Que no se les olvide: Debido proceso y presunción de inocencia. Lo pido para los míos, para los tuyos y para todos, porque donde hay justicia selectiva no hay justicia. La prensa no está para sentenciar. La verdad debe salir”.