Alcaldes sugerirán la aplicación de siete ordenanzas para controlar los contagios e insisten en el pago de las asignaciones pendientes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ordenanzas para controlar espectáculos públicos, el tránsito, venta de bebidas alcohólicas, aforo y horarios de bares y discotecas, control de espacios públicos, actividades económicas y uso de suelo.

Estas normativas generales se propondrán desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en cada uno de los 221 cantones del país para que así se intente controlar el avance del covid-19, cuando finalice el estado de excepción el próximo 12 de septiembre.



Las medidas se dieron a conocer la mañana de este martes, 1 de septiembre del 2020, en una rueda de prensa que ofrecieron algunos alcaldes y dirigentes de la AME desde Guayaquil.



Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME, explicó que algunas de estas ordenanzas ya se aplican en las ciudades y serán las únicas herramientas para evitar la propagación de la pandemia. Delgado también solicitó al Gobierno Nacional transparencia en los datos sobre los contagios para tener un mayor control en cada cantón. “Son competencias que no son nuestras, pero necesitamos tener una coordinación a través de los COE provinciales y cantonales”.



Delgado también pidió a los candidatos, que ya anunciaron su candidatura a la Presidencia de la República, que expongan los modelos económicos que permitan ponerse al día con los municipios, porque serán los que asuman las deudas pendientes. “ (A la) obra pública la miramos muy lejos. Hoy estamos tornando nuestros ojos y presupuestos como los participativos, a enfrentar la pandemia”.



Hasta el momento, el Gobierno Nacional adeuda a los municipios un total de USD 1074 millones según la AME. De ese monto, USD 770 millones corresponden al modelo de equidad territorial, USD 280 millones por devolución del IVA y USD 24 millones por la competencia de Patrimonio.



A esta cantidad se suman además USD 103 millones a los municipios que deben recibir lo correspondiente a la Ley Amazónica y otros USD 20 millones de la Ley 047. “Es un valor que difícilmente va a ser pagado por el Gobierno al que le quedan alrededor de ocho meses. Sin embargo no vamos a dejar de insistir”, señaló Delgado.



Según el titular de la AME, el Ministerio de Finanzas ya ha transferido USD 66 millones desde que se acordó este método de pago en julio, aunque “eso no significa ni el 50% de la cuota mensual que debería transferir el Gobierno a los municipios del país".



Para septiembre, agregó Delgado, el Ejecutivo planteó un pago adicional de USD 35 millones a los municipios pequeños, por concepto de la devolución del IVA y otros USD 80 millones por equidad territorial. Además espera que el Gobierno central comprometa una parte de los USD 6 500 millones que obtuvo el estado a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), para los municipios.



Sobre la falta de recursos, recordó el presidente de la AME, este organismo presentó una observación a la Procuraduría sobre todo por la falta de recursos que tendrán los municipios pequeños y medianos. Esperan un pronunciamiento de esta entidad.



Delgado también solicitó al Ejecutivo que evalúe otras sugerencias de los municipios -que tendrán menos presupuestos-, como la revisión del requisito de la revisión vehicular para la matriculación, fondos para los cantones fronterizos, revisión de la competencia para el control de tenencia de drogas y refinanciamiento de las deudas con la banca pública.



Edson Alvarado Aroca, alcalde de Santa Lucía y presidente de la Regional 5 de la AME, insistió en la revisión de la reducción de los presupuestos de los municipios más pequeños. “No podemos permitir que en base a una fórmula nos recorten más del 30%”.



Alvarado reiteró que sobre los USD 66 millones que se han transferido en los últimos días hay municipios de Guayas que no han “recibido un centavo”, como el de Lomas de Sargentillo. Por eso pidió que no se paguen las deudas con bonos o papeles porque los cabildos requieren liquidez.