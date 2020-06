51 alcaldes anuncian marcha para exigir al Gobierno Nacional el pago de la deuda con los municipios

LEA TAMBIÉN

Cerca de USD 980 millones es el monto que adeuda el Gobierno Nacional a los 221 municipios del país. Al menos así lo afirmó Edson Alvarado Aroca, alcalde de Santa Lucía (Guayas), durante una rueda de prensa que dio la mañana de este lunes 29 de junio del 2020.

Según Alvarado, esta cantidad pendiente corresponde a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las asignaciones mensuales desde abril pasado. El pago de estos recursos se exigirá a través de una marcha que la presiden 51 alcaldes quienes conforman la Regional 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para esta semana.



“Es duro. Hemos dado la cara, seguimos dando la cara y estamos al frente de la línea de combate con esta pandemia. El Gobierno no hace nada por transferir fondos. Nos deben tres meses”, indicó Alvarado, quien forma parte de esta Regional conformada por las alcaldías de Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos.



“Hemos decidido invitar y convocar a las regionales que conforman también la AME para poder hacer una gran marcha, ir al Palacio Presidencial. No podemos permitir más el atropello. El Gobierno dice que nos han dado USD 84 millones, no hemos recibido nada más”, enfatizó Alvarado.



Desde las prefecturas, el Gobierno Provincial de Pichincha también se pronunció la semana pasada sobre la deuda pendiente que en su caso asciende a los USD 45.4 millones. En ese monto se incluyen las asignaciones de marzo, abril, mayo y junio (USD 30.3 millones); la devolución del IVA (USD 11.9 millones) y la transferencia por competencia de riego (USD 1.3 millones).

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentó una acción de protección por esta deuda.



“Si hasta el 15 de julio, el Presidente de la República no nos atiende, paralizaremos los servicios de nuestro Municipio, porque no aguantamos más”, indicó Alvarado.



“El Ministerio de Finanzas ha creído que nosotros tenemos un chanchito como si fuera una alcancía, que nos va depositando dólar a dólar”, dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, durante la posesión de la nueva prefecta del Guayas.



Desde el Ministerio de Finanzas se informó que hizo una transferencia por USD 130 millones a “prefecturas, municipios, y juntas parroquiales de las cuotas adeudadas por Modelo de Equidad Territorial”, a través de un comunicado.



Con este pago, agregó esta Cartera, “se ha cancelado la totalidad de lo adeudado hasta abril para los GAD con mayores necesidades de financiamiento: Juntas Parroquiales (797) y municipios pequeños (146). Esa transferencia también cubrió un 50% de la deuda a municipios medianos y “casi” un 60% de transferencias pendientes con las prefecturas en marzo.



Hasta mayo último, el presidente de la AME Raúl Delgado indicó que la deuda a los municipios superaba los USD 300 millones y que correspondía a pagos atrasados desde febrero de este año. En ese mismo mes, la ministra de Gobierno María Paula Romo dijo que la deuda con los gobiernos locales se pagará dando prioridad a los municipios con menos recursos.