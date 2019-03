El alcalde electo de Ambato, Javier Altamirano, espera llegar acuerdos con el nuevo Concejo Cantonal

LEA TAMBIÉN

El nuevo alcalde electo de Ambato, Javier Altamirano, no logró en las elecciones la mayoría en el interior del Concejo Cantonal. La alianza integrada por la Izquierda Democrática (ID) y el Movimiento Solidariamente que le llevó a la alcaldía apenas consiguió 3 de las 13 curules.

Los 10 restantes están en las manos del Partido Social Cristiano y Avanza con tres cada uno, mientras que los movimientos y partidos como Fuerza Social, Más Proyecto Ciudadano, Alianza Social de Izquierda y Pachakutik contarán con un concejal cada uno.



Eso preocupa al alcalde electo Javier Altamirano. Dice que espera tener el apoyo de todo el Concejo Cantonal dejando de lado cualquier lineamiento político, sino que actúen a favor de los intereses de la ciudad; despojándose de las camisetas partidistas.



“Soy respetuoso de las diferentes formas de pensar, ideologías y afiliación partidista, pero creo que todos quienes fuimos electos estamos encaminadas a trabajar por Ambato”, dijo Altamirano.



Mencionó que aspira a llegar acuerdos transparentes, francos y sin compromisos con los ediles para tomar decisiones importantes para los proyectos que requiere la ciudad. “Voy hablar con todos los sectores y si hay alguna petición o algún tipo de condicionamiento, no aceptaré y lo denunciaré. Las cosas deben ser rectas y honestas”.

Aseguró que no dará motivo a ningún edil para que piense mal de la administración y al igual de los concejales. Adelantó que presentarán su candidato a la Vicealcadía y se definirá próximamente. El diálogo con los ediles electos será en días posteriores.



Para el concejal reelecto por el movimiento Alianza Social, Robinson Loaiza, ve un panorama esperanzador con la integración del nuevo cuerpo edilicio. “Hay gente joven que puede dar mucho por Ambato, sin caer en politiquería, esperamos reunirnos para conocer cuál será su accionar dentro del concejo”



En tanto Diana Caiza, edil electa por la ID y Solidariamente, afirmó que para realizar un trabajo en conjunto será el diálogo y dejando de lado las camisetas partidistas. “Buscamos que sea un Ambato incluyente y que no prime la politiquería sino que todos nos vistamos con una camiseta de un solo color. Laborar en conjunto con todos los sectores en el territorio”.



Un criterio similar tiene John Tello edil electo. Aseguró que la ventaja es que conocen a todos los concejales ganadores y espera no tener inconvenientes para llegar a acuerdo para sacar adelante los proyectos del nuevo Alcalde. “Si presentamos nuestros proyectos importantes de Ambato tendremos todo el apoyo dejando de lado la línea partidista”.