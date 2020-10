Alcalde es captado mientras duerme en reunión virtual, en la que se analizaba la propagación del covid-19 en Chile

LEA TAMBIÉN

El Alcalde de una región chilena fue sorprendido mientras dormía durante una reunión, en la plataforma Zoom, con diversas autoridades, entre ellas el Ministro de Salud del país, cuando analizaban medidas ante la pandemia del covid-19.

En una imagen se observa a Juan Hijerra, alcalde de la Comuna de Dalcahuee, con los ojos cerrados, los audífonos puestos y recostado sobre un sillón, mientras habla con Enrique Paris, ministro de Salud de Chile.



Sobre la fotografía, que se viralizó en redes sociales este 29 de octubre del 2020, el alcalde del partido Unión Demócrata Independiente aseguró a la Radio Bío Bío que la instantánea corresponde a “una imagen antigua y malintencionada”, sin embargo, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Impactante el alcalde #JuanHijerra, sorprendido raja durmiendo en medio de una reunión con el Minsal, que sepan en #Dalcahue a qué se dedica el señor en horario de trabajo. Y en pandemia pic.twitter.com/qknl8d1ZSB — Carolina (@CeballosCarola) October 29, 2020



“Quiero decirle a la comunidad de Chiloé, y en particular a Dalcahue, que estos ocho meses han sido un periodo muy difícil, en los que ha habido mucho trabajo y bueno, somos seres humanos, somos simples personas y también uno tiene derecho a mostrar el cansancio”, dijo.



“Pido las disculpas del caso a quienes no les parezca que exista una foto de ese tipo, pero quiero decirles que este Alcalde, desde el primer día de la pandemia y mientras estemos en esta situación, hemos estados disponibles para entregarle todo el apoyo a nuestros vecinos que tanto lo necesitan”, agregó.



Hijerra aclaró, según el medio, que hace mucho tiempo no ha tenido reuniones con el ministro Paris.



De acuerdo con la publicación, en 2019 el Alcalde estuvo envuelto en una polémica, luego que fuera detenido cuando manejaba en estado de ebriedad y en un vehículo estatal.